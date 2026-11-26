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Курс юаня к рублю слабо снижается в первые часы торгов четверга
Курс юаня к рублю слабо снижается в первые часы торгов четверга - 26.11.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю слабо снижается в первые часы торгов четверга
Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга слабо снижается в ожидании новых драйверов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 26.11.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга слабо снижается в ожидании новых драйверов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.08 мск снижается на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,32 рубля. В среду рубль тяготел к ослаблению. Вероятно, экспортеры уже продали большую часть валюты, необходимой для уплаты налогов, и негативный новостной фон стал оказывать более выраженное давление на рубль, рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Он ожидает, что курс пока задержится чуть выше 12,3 рубля за юань в ожидании новых факторов. "Сегодня, учитывая стабилизацию ситуации на рынке нефти и приближение налоговых выплат (30 ноября), ждем некоторого укрепления рубля. Но пока поводов для резкого повышения волатильности и выхода за пределы нашего текущего целевого диапазона 12-12,5 по курсу юаня не видим. Нашим ориентиром на конец месяца по китайской валюте остается отметка 12 рублей", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ.
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рынок, торги, евгений локтюхов, псб
Рынок, Торги, Евгений Локтюхов, ПСБ
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга слабо снижается в ожидании новых драйверов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.08 мск снижается на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,32 рубля.
В среду рубль тяготел к ослаблению. Вероятно, экспортеры уже продали большую часть валюты, необходимой для уплаты налогов, и негативный новостной фон стал оказывать более выраженное давление на рубль, рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Он ожидает, что курс пока задержится чуть выше 12,3 рубля за юань в ожидании новых факторов.
"Сегодня, учитывая стабилизацию ситуации на рынке нефти и приближение налоговых выплат (30 ноября), ждем некоторого укрепления рубля. Но пока поводов для резкого повышения волатильности и выхода за пределы нашего текущего целевого диапазона 12-12,5 по курсу юаня не видим. Нашим ориентиром на конец месяца по китайской валюте остается отметка 12 рублей", - комментирует Евгений Локтюхов
из ПСБ
.