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Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается после трех дней роста

Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается после трех дней роста - 26.11.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается после трех дней роста

Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг снижается после трех подряд торговых сессий повышения, следует из данных Московской биржи. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T18:08+0300

2026-11-26T18:08+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг снижается после трех подряд торговых сессий повышения, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.43 мск снижался на 5 копеек (-0,4%), до 12,30 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,27-12,36 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,36 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,93 рубля. "Один из факторов поддержки рубля - восстановление нефтяных котировок. Марка Brent вернулась выше 90 долларов. Для рубля это снижает риск сокращения экспортной выручки в ближайшие недели, если нефть удержится на этих уровнях. Со стороны спроса рубль поддерживает ключевая ставка в 14% годовых: дорогой кредит сдерживает закупки импортных товаров и, соответственно, спрос на валюту", - комментирует финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин. Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,91% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,65% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.45 мск повышалась на 0,9%, до 91,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) снижался на 0,01%, до 103,65 пункта. В ближайшей перспективе динамика рубля будет определяться балансом внутренних факторов, а также развитием геополитической ситуации. Пока предпосылок для резкого изменения курсов не наблюдается, считает Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". Базовый прогнозный диапазон на ближайшие дни - 81,70-83,20 рубля за доллар, 89-91 рубль за евро и 12,25-12,45 рубля за юань, ожидает Порошин. "Если доллар продолжит укрепляться на мировом рынке, его курс к рублю может приблизиться к верхней границе диапазона без сопоставимого роста евро, поскольку в этом случае на курс евро к рублю будет давить снижение курса евро к доллару на форексе", - добавляет он.

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