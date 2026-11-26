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Мошенники придумали новую схему обмана с цифровым рублем

Мошенники придумали новую схему обмана с цифровым рублем - 26.11.2026, ПРАЙМ

Мошенники придумали новую схему обмана с цифровым рублем

Мошенники придумали новую схему обмана с цифровым рублем и предлагают россиянам стать тестировщиками платформы по его продвижению, рассказал РИА Новости... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T01:16+0300

2026-11-26T01:16+0300

2026-11-26T01:16+0300

финансы

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Мошенники придумали новую схему обмана с цифровым рублем и предлагают россиянам стать тестировщиками платформы по его продвижению, рассказал РИА Новости технический директор компании-разработчика программного обеспечения "Стахановец" Сергей Щербаков. По его словам, если раньше схемы с цифровым рублем опирались на массовые обзвоны и универсальные сценарии обмана, то теперь мошенники применяют более сложные для распознавания методы. "Появились новые волны платформ, выдающих себя за официальных партнеров по продвижению цифрового рубля. Мошенники в таких схемах не просят напрямую вас перевести деньги. Наоборот, они предлагают стать тестировщиком: сначала дадут небольшую сумму якобы в цифровых рублях, чтобы вы поверили, что платформа действительно выплачивает деньги", - рассказал Щербаков. Он отметил, что мошенники могут грамотно создать фишинговый сайт, сымитировав дизайн и структуру легитимного ресурса. "После того как вы внесете крупную сумму на этой платформе, доступ к ней и деньгам исчезнет", - предупредил эксперт. По его словам, мошенники знают про "техническую броню" цифрового рубля и не пытаются ее обойти, а используют эту тему как ширму для своих новых схем. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной ее формам. Его использование добровольно, а все операции для граждан совершенно бесплатны. В октябре в ЦБ РФ сообщали, что количество открытых счетов в цифровом рубле за первый месяц запуска этого денежного инструмента достигло 220 тысяч.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы