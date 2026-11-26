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Мособлдума приняла закон об увеличении стоимости патента для иностранных граждан

Мособлдума приняла закон об увеличении стоимости патента для иностранных граждан - 26.11.2026, ПРАЙМ

Мособлдума приняла закон об увеличении стоимости патента для иностранных граждан

Мособлдума приняла закон об увеличении стоимости патента для иностранных граждан, в 2027 году она составит 11 тысяч и 15,6 тысячи рублей в зависимости от того,... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T13:23+0300

2026-11-26T13:23+0300

2026-11-26T13:23+0300

бизнес

московская область

патент

мигранты

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Мособлдума приняла закон об увеличении стоимости патента для иностранных граждан, в 2027 году она составит 11 тысяч и 15,6 тысячи рублей в зависимости от того, кто является работодателем, сообщила пресс-служба регионального парламента. Как рассказали в пресс-службе, в четверг Мособлдума приняла закон, которым устанавливаются региональные коэффициенты, отражающие особенности рынка труда в Московской области. Изменения повлияют на сумму, которую ежемесячно будут уплачивать в 2027 году иностранные граждане, имеющие право работать на основе патента. "С 2027 года стоимость патента возрастет и составит: для тех, кто работает в организациях, у индивидуальных предпринимателей или занимается частной практикой ежемесячный фиксированный авансовый платеж по НДФЛ в 2027 году составит 11 тысяч рублей; для тех, кто работает у физических лиц для их личных и домашних нужд - 15,6 тысячи рублей в месяц", - уточнили в пресс-службе Мособлдумы. Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, чьи слова приводит пресс-служба, регион сохраняет единый подход с Москвой: в столице стоимость патента в 2027 году также планируется увеличить до аналогичных сумм. "Зарплаты в Подмосковье растут. Мы исходим из того, что иностранные работники, пользующиеся инфраструктурой Подмосковья, обязаны вносить в бюджет сопоставимый вклад с жителями нашего региона", - отметил Брынцалов. "Повышение стоимости патента позволит увеличить доходы консолидированного бюджета Московской области на 9,6 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на развитие социальной сферы, благоустройство и инфраструктуру", - добавил он.

московская область

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, московская область, патент, мигранты