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Сроки следования контейнерных поездов по МТК "Север — Юг" сократили вдвое
Сроки следования контейнерных поездов по МТК "Север — Юг" сократили вдвое - 26.11.2026, ПРАЙМ
Сроки следования контейнерных поездов по МТК "Север — Юг" сократили вдвое
Средние сроки следования контейнерных поездов по восточной ветви международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг" в текущем году удалось сократить с 33... | 26.11.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Средние сроки следования контейнерных поездов по восточной ветви международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг" в текущем году удалось сократить с 33 до 16 суток, сообщает правительство России.
Вопросы дальнейшего развития транспорта и логистики на пространстве ЕЭС, а также перспективы МТК "Север - Юг" обсудили на встрече вице-премьер России Андрей Никитин и глава минтранса Казахстана Асель Жанасова.
"Вице-премьер положительно оценил действующие в 2026 году единые тарифные условия по восточному маршруту, принятые железными дорогами России, Казахстана, Туркменистана и Ирана. Благодаря совместной работе средние сроки следования контейнерных поездов по этому направлению удалось сократить более чем вдвое – с 33 до 16 суток", - говорится в сообщении.
Как отметили в кабмине, также наблюдается положительная динамика грузовых перевозок по железной дороге между Россией и Казахстаном - в 2025 году рост составил 4%, за 10 месяцев 2026 года - 3,1%. Также по итогам 2025 года вырос пассажиропоток воздушным транспортом - на 8%, грузопоток - на 20%.
Уточняется, что в числе ключевых задач обозначены дальнейшее формирование грузовой базы, взаимодействие с туркменской стороной и развитие автомобильных перевозок в рамках МТК "Север - Юг". Также стороны обменялись опытом в сфере цифровизации перевозок на маршрутах Китай – Россия и Китай – Белоруссия.
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Бизнес, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, ИРАН, ЕЭС
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Средние сроки следования контейнерных поездов по восточной ветви международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг" в текущем году удалось сократить с 33 до 16 суток, сообщает правительство России.
Вопросы дальнейшего развития транспорта и логистики на пространстве ЕЭС, а также перспективы МТК "Север - Юг" обсудили на встрече вице-премьер России Андрей Никитин и глава минтранса Казахстана Асель Жанасова.
"Вице-премьер положительно оценил действующие в 2026 году единые тарифные условия по восточному маршруту, принятые железными дорогами России, Казахстана, Туркменистана и Ирана. Благодаря совместной работе средние сроки следования контейнерных поездов по этому направлению удалось сократить более чем вдвое – с 33 до 16 суток", - говорится в сообщении.
Как отметили в кабмине, также наблюдается положительная динамика грузовых перевозок по железной дороге между Россией и Казахстаном - в 2025 году рост составил 4%, за 10 месяцев 2026 года - 3,1%. Также по итогам 2025 года вырос пассажиропоток воздушным транспортом - на 8%, грузопоток - на 20%.
Уточняется, что в числе ключевых задач обозначены дальнейшее формирование грузовой базы, взаимодействие с туркменской стороной и развитие автомобильных перевозок в рамках МТК "Север - Юг". Также стороны обменялись опытом в сфере цифровизации перевозок на маршрутах Китай – Россия и Китай – Белоруссия.