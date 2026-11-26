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Панычев будет исполнять обязанности губернатора Мурманской области

Панычев будет исполнять обязанности губернатора Мурманской области - 26.11.2026, ПРАЙМ

Панычев будет исполнять обязанности губернатора Мурманской области

Исполнять обязанности губернатора Мурманской области до указа президента РФ будет замгубернатора, глава регионального минздрава Дмитрий Панычев, сообщили в... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T11:51+0300

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общество

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МУРМАНСК, 26 ноя – ПРАЙМ. Исполнять обязанности губернатора Мурманской области до указа президента РФ будет замгубернатора, глава регионального минздрава Дмитрий Панычев, сообщили в правительстве области. "С 25 ноября 2026 года и до назначения указом президента РФ временно исполняющего обязанности губернатора Мурманской области в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами правительства региона обязанности губернатора Мурманской области временно исполняет заместитель губернатора - министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев", - говорится в сообщении на сайте правительства области. Отмечается, что органы исполнительной власти и местного самоуправления Мурманской области работают в штатном режиме. В среду был опубликован указ президента России о досрочном прекращении полномочий губернатора Андрея Чибиса, документ был подписан 24 ноября и вступил в силу со дня подписания. Чибиса задержали в понедельник. По версии МВД, группа лиц похитила бюджетные средства министерства строительства области на сумму свыше 39 миллионов рублей, растратила более миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты - Кировск, а также провела незаконные валютные операции. Чибис возглавлял Мурманскую область с 2019 года, переизбран в сентябре 2024 на пятилетний срок. В среду РИА Новости в правительстве региона сообщили о том, что временно исполнять обязанности главы будет замгубернатора и руководитель аппарата Надежда Аксенова.

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общество , мвд