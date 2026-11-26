https://1prime.ru/20261126/nakhodka-875534518.html

Юрист рассказал, что делать, если нашли чужие деньги

Юрист рассказал, что делать, если нашли чужие деньги - 26.11.2026, ПРАЙМ

Юрист рассказал, что делать, если нашли чужие деньги

Находка денег или потерянных чужих вещей в общественных местах не всегда приятный сюрприз. Более того, как рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T03:03+0300

2026-11-26T03:03+0300

2026-11-26T03:03+0300

эксклюзив

общество

конституционный суд

деньги

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МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Находка денег или потерянных чужих вещей в общественных местах не всегда приятный сюрприз. Более того, как рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и МО Александр Хаминский, нашедшему чужое имущество и не сообщившему об этом в правоохранительные органы грозит уголовная ответственность за кражу.Закон устанавливает, что нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу. С юридической точки зрения согласно ст. 128 ГК РФ, наличные деньги также являются вещью."Если владелец вещи или неизвестен, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления, - говорит Хаминский. - При этом у нашедшего нет обязанности отдавать деньги в полицию. При подаче заявления можно оставить их у себя на ответственное хранение. В этом случае в заявлении важно подробно описать обстоятельства находки и номинал купюр".Если по истечении шести месяцев владелец не найдется, то найденную вещь или деньги можно оставить себе. В случае если собственник все-таки объявится, нашедший имеет право на вознаграждение в размере до 20% от стоимости находки.Однако не редки случаи, когда граждане не предпринимают указанных действий, а просто оставляют находку себе. Более того, пытаются реализовать найденную вещь через ломбард или комиссионные магазины.Конституционный Суд по этому поводу высказался еще в 2023 году, указав, что если лицо, обнаружившее найденную вещь, совершает сокрытие найденной вещи, либо сокрытие признаков, позволяющих индивидуализировать это имущество или подтвердить его принадлежность законному владельцу, то такое поведение может свидетельствовать о возникшем умысле на хищение этого имущества и о наличии корыстной цели, а потому деяние, начавшееся как внешне правомерная находка, может перерастать в преступление.То есть, если вы нашли чужую вещь и стали ей пользоваться или продали ее, то вы присвоили себе чужое имущество. "И, если стоимость такого имущества составляет более 2 500 рублей, то нашедшего чужую вещь могут привлечь к уголовной ответственности за кражу", - заключает юрист.

https://1prime.ru/20260831/dr-872815432.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, общество , конституционный суд, деньги