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Россиянам напомнили о штрафах за неуплату налогов до 1 декабря

Россиянам напомнили о штрафах за неуплату налогов до 1 декабря - 26.11.2026, ПРАЙМ

Россиянам напомнили о штрафах за неуплату налогов до 1 декабря

Физические лица должны уплатить налоги за 2025 год не позднее 1 декабря 2026 года. В начисления входят имущественные налоги (на недвижимость, землю, транспорт), | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T02:02+0300

2026-11-26T02:02+0300

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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Физические лица должны уплатить налоги за 2025 год не позднее 1 декабря 2026 года. В начисления входят имущественные налоги (на недвижимость, землю, транспорт), а также НДФЛ — в том числе с процентных доходов по вкладам и доплата по прогрессивной шкале. Как рассказал агентству "Прайм" юрист, налоговый консультант, судебный эксперт в области налоговой, финансово-экономической экспертизы, управляющий партнер ЮК "Формула согласия" Дмитрий Челноков, если не успеть оплатить налоги в срок, то уже со 2 декабря на непогашенную задолженность начнут начисляться пениПени составляют 1/300 действующей ключевой ставки Банка России от суммы долга ежедневно. При длительной просрочке налоговая вправе взыскать долг принудительно — вплоть до обращения к судебным приставам и взыскания с имущества.Суммы налогов указаны в налоговых уведомлениях: они поступают в личный кабинет на сайте ФНС или на "Госуслугах" (с 1 августа 2026 года — автоматически, если не оформлен отказ). При отсутствии электронного доступа уведомление направляют по почте."Перед оплатой важно сверить данные: по недвижимости — кадастровую стоимость, площадь, долю, месяцы владения, ставку и льготы, по земле — сведения об участке и вычетах, по транспорту — мощность двигателя и период владения, а по НДФЛ — источники дохода, ставки и уже удержанные суммы. Проценты по вкладам видны в личном кабинете ФНС в разделе Доходы → Сведения о доходах → Банковские вклады", - уточняет Челноков.По его словам, уплатить налог можно через личный кабинет ФНС, "Госуслуги" или мобильное приложение банка — удобно использовать QR‑код или УИН из уведомления. Платежи отражаются на едином налоговом счете(ЕНС). При положительном сальдо на ЕНС средства автоматически резервируются под предстоящие платежи. Однако если до срока уплаты возникнет долг по другим налогам и средств окажется недостаточно, резерв могут использовать для погашения обязательств с более ранним сроком.Юрист отмечает, что рост начислений относительно прошлого года не всегда означает ошибку: ФНС учитывает новую прогрессивную шкалу НДФЛ, изменения кадастровой стоимости и ставок, а также действующие льготы. По имущественным налогам расчет строится на данных о зарегистрированных объектах, по НДФЛ — на сведениях от работодателей, банков и других организаций. Если сумма вызывает сомнения, стоит заранее проверить основания расчета — это поможет избежать лишних трат и споров.С 2025 года для зарплаты действует прогрессивная шкала: 13% — на доход до 2,4 миллионов рублей в год, 15% — от 2,4 до 5 миллионов, далее ставки растут до 22%. Если человек работает у нескольких работодателей, каждый удерживает налог только со своих выплат, а итоговую доплату рассчитывает ФНС. НДФЛ с процентов по вкладам также начисляет налоговая на основании данных банков: облагается только превышение над лимитом (для 2025 года он равен 210 тысяч рублей). Самостоятельно рассчитывать налог и подавать декларацию вкладчику не нужно — сумма будет в уведомлении.Если после 1 ноября документа нет ни в "Госуслугах", ни в личном кабинете ФНС, стоит обратиться в инспекцию или МФЦ. Уведомление не направляют, если льготы полностью освобождают от уплаты либо общая сумма начислений менее 300 рублей. Если по объекту (недвижимость, транспорт) уведомления прежде не приходили, собственник обязан один раз сообщить об этом в ФНС до 31 декабря года, следующего за налоговым периодом. При сомнениях в корректности начислений можно запросить перерасчет по форме КНД 1150139 — заявление рассматривают до 60 рабочих дней с учетом возможного продления. На время спора спорную сумму временно исключают из сальдо ЕНС.Юрист приводит в пример два условных случая: собственнику квартиры начислено 10 000 рублей налога, владельцу автомобиля — 15 000 рублей. При сохранении ставки 14% расчет будет таким:Через 60 дней общий долг вырастет соответственно до 10 280 и 15 420 рублей. Это условные суммы, фактические пени зависят от продолжительности просрочки, изменений ключевой ставки, платежей и состояния ЕНС. Расчет предполагает, что долг не погашается и на счете нет средств для его покрытия.Стоит отметить, что Госдума рассматривает законопроект, который может снизить налог ряду собственников недвижимости: поправки упраздняют исключение, из‑за которого при изменении характеристик объекта в ЕГРН перестает действовать ограничение роста налога в10% в год. Если поправки примут, ФНС автоматически пересчитает налог и направит уточненные уведомления, а переплату зачислят на ЕНС. "Кроме того, важно помнить: отсутствие уведомления не освобождает от обязанности выяснить, учтено ли имущество в базе налоговой, а устного несогласия с начислением недостаточно — для защиты от списания нужно официально оспорить сумму в установленные сроки", - заключает Дмитрий Челноков.

https://1prime.ru/20261123/egorov-875459148.html

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эксклюзив, финансы, фнс россии, банк россии, налоги, имущественные налоги, общество