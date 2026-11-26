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Каждый шестой человек в Евросоюзе проживает в тесноте
Каждый шестой человек в Евросоюзе проживает в тесноте - 26.11.2026, ПРАЙМ
Каждый шестой человек в Евросоюзе проживает в тесноте
Доля населения Евросоюза, которое проживает в домах с недостатком комнат и жилплощади, в прошлом году составила 17%, следует из данных европейского... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T15:11+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Доля населения Евросоюза, которое проживает в домах с недостатком комнат и жилплощади, в прошлом году составила 17%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат. Перенаселенным жильем Евростат называет такое помещение, в котором число необходимых комнат меньше установленного минимума: одна комната для всей семьи, одна на супружескую пару или на каждого взрослого члена семьи, на двух подростков 12-17 лет одного пола, а также на пару детей до 12 лет. Самые высокие показатели перенаселения жилых помещений в прошлом году наблюдались в Румынии (40%), Латвии (39%) и Болгарии (33%), самые низкие - на Кипре (2%), в Нидерландах (4%), на Мальте и в Ирландии (по 5%). При этом треть населения Евросоюза живет в помещениях, которые считаются слишком большими для нужд проживающих в них семьях. Одна из причин этого - пожилые люди или супружеские пары остаются в своих домах одни после того, как их дети вырастают и уезжают. Наибольшие показатели живущих в таких помещениях были зафиксированы на Кипре (69%), в Ирландии (66%) и на Мальте, наименьшие - в Румынии (8%), Латвии (11%) и Греции (13%).
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мировая экономика, общество , румыния, латвия, кипр, ес, евростат
Мировая экономика, Общество , РУМЫНИЯ, ЛАТВИЯ, КИПР, ЕС, Евростат
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Доля населения Евросоюза, которое проживает в домах с недостатком комнат и жилплощади, в прошлом году составила 17%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.
Перенаселенным жильем Евростат называет такое помещение, в котором число необходимых комнат меньше установленного минимума: одна комната для всей семьи, одна на супружескую пару или на каждого взрослого члена семьи, на двух подростков 12-17 лет одного пола, а также на пару детей до 12 лет.
Самые высокие показатели перенаселения жилых помещений в прошлом году наблюдались в Румынии (40%), Латвии (39%) и Болгарии (33%), самые низкие - на Кипре (2%), в Нидерландах (4%), на Мальте и в Ирландии (по 5%).
При этом треть населения Евросоюза живет в помещениях, которые считаются слишком большими для нужд проживающих в них семьях. Одна из причин этого - пожилые люди или супружеские пары остаются в своих домах одни после того, как их дети вырастают и уезжают.
Наибольшие показатели живущих в таких помещениях были зафиксированы на Кипре (69%), в Ирландии (66%) и на Мальте, наименьшие - в Румынии (8%), Латвии (11%) и Греции (13%).