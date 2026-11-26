https://1prime.ru/20261126/nato--875574962.html

СМИ: способность НАТО использовать ИИ сдерживается устаревшими политиками

СМИ: способность НАТО использовать ИИ сдерживается устаревшими политиками - 26.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: способность НАТО использовать ИИ сдерживается устаревшими политиками

Способность НАТО использовать искусственный интеллект (ИИ) сдерживается устаревшими политиками безопасности, которые ограничивают возможности союзников... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T11:52+0300

2026-11-26T11:52+0300

2026-11-26T11:52+0300

технологии

мировая экономика

нато

https://img.cdn1prime.ru/img/76307/39/763073931_0:186:2000:1311_1920x0_80_0_0_adaa8da076a5bc457b83a577eaf8f690.jpg

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Способность НАТО использовать искусственный интеллект (ИИ) сдерживается устаревшими политиками безопасности, которые ограничивают возможности союзников обмениваться секретной информацией, сообщает издание Rapporteur со ссылкой на верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации адмирала Пьера Вандье. "Способность НАТО использовать искусственный интеллект (ИИ) сдерживается устаревшими политиками безопасности, которые ограничивают возможности союзников обмениваться секретной информацией", - говорится в публикации. В мае зампомощника генсека НАТО по разведке Пол Линч заявлял, что различия в регулировании деятельности искусственного интеллекта странами НАТО создают проблемы для оперативной совместимости геопространственной разведки альянса.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, нато