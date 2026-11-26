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СМИ: способность НАТО использовать ИИ сдерживается устаревшими политиками
СМИ: способность НАТО использовать ИИ сдерживается устаревшими политиками - 26.11.2026, ПРАЙМ
СМИ: способность НАТО использовать ИИ сдерживается устаревшими политиками
Способность НАТО использовать искусственный интеллект (ИИ) сдерживается устаревшими политиками безопасности, которые ограничивают возможности союзников... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T11:52+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Способность НАТО использовать искусственный интеллект (ИИ) сдерживается устаревшими политиками безопасности, которые ограничивают возможности союзников обмениваться секретной информацией, сообщает издание Rapporteur со ссылкой на верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации адмирала Пьера Вандье. "Способность НАТО использовать искусственный интеллект (ИИ) сдерживается устаревшими политиками безопасности, которые ограничивают возможности союзников обмениваться секретной информацией", - говорится в публикации. В мае зампомощника генсека НАТО по разведке Пол Линч заявлял, что различия в регулировании деятельности искусственного интеллекта странами НАТО создают проблемы для оперативной совместимости геопространственной разведки альянса.
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технологии, мировая экономика, нато
Технологии, Мировая экономика, НАТО
СМИ: способность НАТО использовать ИИ сдерживается устаревшими политиками
Rapporteur: способность НАТО использовать ИИ сдерживается устаревшими политиками
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Способность НАТО использовать искусственный интеллект (ИИ) сдерживается устаревшими политиками безопасности, которые ограничивают возможности союзников обмениваться секретной информацией, сообщает издание Rapporteur со ссылкой на верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации адмирала Пьера Вандье.
"Способность НАТО использовать искусственный интеллект (ИИ) сдерживается устаревшими политиками безопасности, которые ограничивают возможности союзников обмениваться секретной информацией", - говорится в публикации.
В мае зампомощника генсека НАТО по разведке Пол Линч заявлял, что различия в регулировании деятельности искусственного интеллекта странами НАТО создают проблемы для оперативной совместимости геопространственной разведки альянса.