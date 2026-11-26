https://1prime.ru/20261126/nedropolzovateli-875571985.html

Недропользователи направят на геологоразведку ниобия и тантала миллиард рублей

Недропользователи направят на геологоразведку ниобия и тантала миллиард рублей - 26.11.2026, ПРАЙМ

Недропользователи направят на геологоразведку ниобия и тантала миллиард рублей

Недропользователи направят на геологоразведку ниобия и тантала почти 1 миллиард рублей по итогам текущего года, а итоги поисков ожидаются в начале следующего... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T10:44+0300

2026-11-26T10:44+0300

2026-11-26T10:44+0300

иркутская область

пермский край

минприроды

соликамский магниевый завод

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875571985.jpg?1795679064

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Недропользователи направят на геологоразведку ниобия и тантала почти 1 миллиард рублей по итогам текущего года, а итоги поисков ожидаются в начале следующего года, сообщила пресс-служба Минприроды РФ. "Компании регулярно инвестируют в геологоразведку месторождений, содержащих ниобий и тантал. За последние три года вложено 2,9 миллиарда рублей, а плановые объемы на 2026 год – еще 920 миллионов рублей", - говорится в сообщении. По итогам геологоразведочных работ прирост запасов ниобия в прошлом году составил почти 8 тысяч тонн, тантала – 600 тонн, в основном за счет постановки на учет запасов юго-западного фланга участка "Кедыквырпахк" Ловозерского месторождения. "Об итогах 2026 года говорить пока рано: как правило, основные изменения запасов полезных ископаемых фиксируются государственным балансом в начале следующего года", - уточняется в релизе. Отмечается, что Ловозерское в Мурманской области – пока единственное месторождение, где идет промышленная добыча этих редких металлов. На ГОКе выпускают лопаритовый концентрат, который затем отправляется на Соликамский магниевый завод в Пермском крае. На Зашихинском месторождении редкоземельных металлов в Иркутской области началась подготовка к промышленной эксплуатации: в позапрошлом году добыто 36 тонн ниобия и 4 тонны тантала. А полноценный ввод в работу горнопромышленного комплекса, включающего в себя рудник и химико-металлургический завод, ожидается к 2030 году: ежегодно будет добываться порядка 3 тысяч тонн ниобия и 300 тонн тантала. Кроме того, в Иркутской области в 2030 году возможен ввод в эксплуатацию Большетагнинского месторождения. Сейчас на объекте одновременно идут геологоразведка и опытно-промышленная добыча. На Африкандовском месторождении в Мурманской области идет подготовка предварительных технико-экономических расчетов освоения. Всего в стране действует 36 лицензий на геологическое изучение, разведку и добычу на участках недр, содержащих ниобий и тантала, из них 11 - только ниобий. При этом большинство из них – поисковые и выданы по "заявительному принципу", заключается в сообщении.

иркутская область

пермский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иркутская область, пермский край, минприроды, соликамский магниевый завод