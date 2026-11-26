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"Дом.РФ" продал четыре здания и земельный участок в Хамовниках
"Дом.РФ" продал четыре здания и земельный участок в Хамовниках - 26.11.2026, ПРАЙМ
"Дом.РФ" продал четыре здания и земельный участок в Хамовниках
АО "Машиноаппарат" приобрело на торгах четыре здания и земельный участок в Хамовниках в Москве, сообщается в протоколе на сайте компании "Дом.РФ". | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T12:00+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. АО "Машиноаппарат" приобрело на торгах четыре здания и земельный участок в Хамовниках в Москве, сообщается в протоколе на сайте компании "Дом.РФ". Ранее "Дом.РФ" выставил на торги 0,2 гектара земли и четыре здания общей площадью 1,7 тысячи квадратных метров по адресу: Погодинская, 6, строения 3-6. В случае смены вида разрешенного использования участка здесь можно возвести клубный дом. Лот, начальная цена которого составляла около 249 миллионов рублей, компания получит примерно за 251,6 миллиона рублей. Согласно ЕГРЮЛ, гендиректором компании является Дмитрий Черемухин. В 2024 году Level Group вышла из проекта застройки завода "Машиноаппарат" в Большом Саввинском переулке в Хамовниках, продав свой пакет Черемухину.
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