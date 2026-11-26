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Наличные и занижение цены: какие сделки с жильем вне закона

Наличные и занижение цены: какие сделки с жильем вне закона - 26.11.2026, ПРАЙМ

Наличные и занижение цены: какие сделки с жильем вне закона

Росфинмониторинг рекомендовал риэлторам внимательнее проверять подозрительные сделки с недвижимостью, сообщает "Коммерсантъ". Ведомство перечислило критерии,... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T17:40+0300

2026-11-26T17:40+0300

2026-11-26T17:40+0300

недвижимость

россия

росфинмониторинг

инком-недвижимость

финансы

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Росфинмониторинг рекомендовал риэлторам внимательнее проверять подозрительные сделки с недвижимостью, сообщает "Коммерсантъ". Ведомство перечислило критерии, требующие углубленного анализа: участие в жилищных программах, расчеты наличными, отклонение цены от рыночной, оплата третьим лицом, участие нерезидента, многократные покупки или продажи одним лицом, а также приобретение недвижимости, стоимость которой явно не соответствует уровню благосостояния клиента. Наличие таких признаков само по себе не говорит о противоправности, но является основанием для дополнительной проверки и пересмотра уровня риска клиента.Участники рынка подтверждают: оценивать сделку по одному фактору нельзя, риски определяются по совокупности обстоятельств. Помимо критериев Росфинмониторинга, внимание уделяют сделкам между аффилированными лицами, занижению стоимости в договоре, неподтвержденному источнику средств, срочности продажи, многочисленным переходам права и банкротству владельца. Часть таких обстоятельств встречается и в законных операциях: несколько переходов права требуют изучения истории объекта, но сами по себе не свидетельствуют о проблемности, а срочная продажа может иметь объективные причины."Одним из заметных маркеров является занижение цены в договоре, — отмечает руководитель офисов „Митино“ и „Крылатский“ „Инком-Недвижимости“ Наталия Борзенкова. — По наблюдениям компании, более 60% агентов считают подозрительной просьбу указать в договоре стоимость объекта ниже фактической для сокращения налоговой нагрузки".Дополнительные вопросы вызывают ситуации, когда клиент не может объяснить происхождение крупной суммы или экономический смысл операции. С явными признаками мошенничества или легализации доходов в "Инком-Недвижимости" сталкиваются примерно в 1–3% первичных обращений, а в сегменте дорогой недвижимости и крупных коммерческих объектов показатель достигает 5–7%. До подписания договора доходят единичные случаи: большинство блокируется на этапе юридической проверки. В "Этажах" ежегодно дополнительно проверяют около 0,2% объектов, до сделки не допускаются около 10% из них. В Vysotsky Estate отказом заканчивается не более 2% сделок, но за пять лет число таких случаев выросло вдвое.Проверка включает анализ клиента, финансовую модель сделки и юридическую историю объекта. Риэлторы изучают документы, сведения о банкротстве и исполнительных производствах, данные об учредителях и бенефициарах при работе с юрлицами, цепочку собственников, обременения, аресты и судебные споры за последние три-пять лет. Стоимость сопоставляется с рыночной, при необходимости выясняется источник средств покупателя. Поводом для углубленного анализа может стать и поведение продавца. В одном из случаев пожилая женщина собиралась срочно продать единственное жилье с существенным дисконтом, объясняя это переездом к сестре, но отказалась предоставить документы по встречной покупке и контакты родственников. В ходе проверки выяснилось, что указанных родственников у нее нет, а продать квартиру ее вынуждали мошенники, после чего сделку заблокировали. Участники рынка ожидают, что контроль будет усиливаться за счет новых открытых источников данных, анализа движения средств и увеличения объема информации в ЕГРН.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, россия, росфинмониторинг, инком-недвижимость, финансы