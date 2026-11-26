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"Нейри" впервые в России провела операцию по установке нейроимпланта

"Нейри" впервые в России провела операцию по установке нейроимпланта - 26.11.2026, ПРАЙМ

"Нейри" впервые в России провела операцию по установке нейроимпланта

Группа компаний "Нейри" впервые в России провела операцию по установке нейроимпланта для лечения резистентной депрессии, при которой классические препараты не... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T20:16+0300

2026-11-26T20:16+0300

2026-11-26T20:16+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Группа компаний "Нейри" впервые в России провела операцию по установке нейроимпланта для лечения резистентной депрессии, при которой классические препараты не помогают, сообщили в пресс-службе компании. ""Нейри" успешно провела первую в России операцию по установке нейроимпланта глубокой стимуляции мозга пациенту с резистентной депрессией. Вторая подобная операция назначена на конец 2026 года", - рассказали там. В компании отметили, что депрессия становится одним из самых массовых заболеваний в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, ею страдают 322 миллиона человек, а 20-30% больных антидепрессанты не помогают, это называется резистентной депрессией. По оценке "Нейри", в России проживают около 700 тысяч человек с резистентной депрессией, которая не поддается лечению препаратами. Как уточнили в "Нейри", при проведении операции нейроимплант разместили во внутренних отделах лобных долей на глубине примерно 10 см в структуре мозга, связанной с депрессией. Операция длилась три часа и прошла успешно. Состояние 58-летней пациентки оценивается как хорошее. Основатель группы компаний "Нейри" Александр Панов рассказал РИА Новости, что врачи и исследователи уже во время тестовой стимуляции отметили у пациентки первую положительную эмоциональную реакцию. "Делать выводы о результатах лечения пока рано: наблюдение за пациенткой продлится несколько лет", - добавил он. Вторая операция должна состояться в декабре 2026 года, уточнили в компании. "Помимо глубокой стимуляции мозга, "Нейри" развивает сакральную нейромодуляцию, стимуляцию крестцовых нервов при нарушениях функций тазовых органов... По оценке компании, в России показания к такому лечению есть у 557 тысяч человек", - добавили в компании. "Нейри" - российская группа компаний, основанная в 2017 году, задача которой - потоковый запуск прорывных нейропродуктов. Компания успешно реализует более 100 нейропродуктов в шести категориях: велнес, медицинские устройства, нейромаркетинг, сельское хозяйство, биодроны и нейроклиники.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40