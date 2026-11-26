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Нидерланды будут добиваться сокращения проекта бюджета ЕС

Нидерланды будут добиваться сокращения проекта бюджета ЕС - 26.11.2026, ПРАЙМ

Нидерланды будут добиваться сокращения проекта бюджета ЕС

Нынешний проект бюджета ЕС на 2028–2034 годы является неприемлемым для нидерландских налогоплательщиков, поэтому Гаага будет добиваться его сокращения и... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T11:56+0300

2026-11-26T11:56+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Нынешний проект бюджета ЕС на 2028–2034 годы является неприемлемым для нидерландских налогоплательщиков, поэтому Гаага будет добиваться его сокращения и увеличения скидки на свой взнос, заявил в четверг премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен. Саммит лидеров ЕС проходит 26-27 ноября в Брюсселе. В ходе него планируется обсуждение нового проекта бюджета Евросоюза на следующие семь лет. "Бюджет необходимо сократить. Если сравнивать с нынешним предложением, то оно неприемлемо для нидерландских налогоплательщиков", - сказал Йеттен журналистам перед саммитом, трансляция ведется на сайте ЕК. По его словам, взнос Нидерландов в нынешнем предложении по бюджету слишком высок. "Поэтому нам действительно придется предложить варианты сокращения бюджета и увеличения скидки для Нидерландов", - заявил премьер-министр. Обсуждаемый проект бюджета ЕС на 2028–2034 годы предусматривает сокращение финансирования направления, включающего региональное развитие и сельское хозяйство, на 54,3 миллиарда евро по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии. При этом предусмотренные Украине 100 миллиардов евро предлагается сохранить без изменений. Ранее лидеры пяти стран ЕС призвали сократить на несколько сотен миллиардов евро предложение Еврокомиссии по следующему многолетнему бюджету ЕС на 2028–2034 годы. По их мнению, предложение Еврокомиссии увеличить бюджет примерно на 60% в номинальном выражении является совершенно нереалистичным - ни с экономической, ни с политической точек зрения. Кроме того, состояние государственных финансов ряда стран-членов вызывает серьезную обеспокоенность.

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финансы, мировая экономика, нидерланды, гаага, брюссель, ес, ек