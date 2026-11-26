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Казахстан и Россия обсудили развитие автокоридора в Монголию через Алтай

Казахстан и Россия обсудили развитие автокоридора в Монголию через Алтай - 26.11.2026, ПРАЙМ

Казахстан и Россия обсудили развитие автокоридора в Монголию через Алтай

Вице-премьер, министр транспорта Казахстана Асел Жанасова обсудила с вице-премьером РФ Андреем Никитиным развитие автомобильного коридора из Казахстана в... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T15:08+0300

2026-11-26T15:08+0300

2026-11-26T15:13+0300

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АСТАНА, 26 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер, министр транспорта Казахстана Асел Жанасова обсудила с вице-премьером РФ Андреем Никитиным развитие автомобильного коридора из Казахстана в Монголию через Алтай. "Встретилась с заместителем председателя правительства Российской Федерации Андреем Никитиным... Рассмотрели перспективы развития автомобильного коридора Казахстан – Россия – Монголия через Республику Алтай", - написала Жанасова в своем Instagram*. Она добавила, что Россия - один из ключевых транспортно-логистических партнеров Казахстана. По ее словам, за 10 месяцев текущего года объем железнодорожных грузоперевозок между двумя странами достиг 80,5 миллиона тонн. Жанасова также сообщила о росте транзитного грузопотока по маршруту Китай – Европа через Казахстан и Россию. "Обсудили дальнейшее увеличение объемов грузоперевозок, синхронное развитие приграничной инфраструктуры, расширение авиасообщения и цифровизацию транспортных процессов", - поделилась итогами встречи вице-премьер. Жанасова отметила, что Казахстан заинтересован в обмене опытом с Россией по цифровизации дорожного хозяйства, внедрению интеллектуальных транспортных систем, контролю качества дорожных работ и развитию научно-технического сотрудничества.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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бизнес, россия, казахстан, монголия, алтай