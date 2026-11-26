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Новак обсудил с вице-президентом Турции сотрудничество в торговле и ТЭК
Новак обсудил с вице-президентом Турции сотрудничество в торговле и ТЭК - 26.11.2026, ПРАЙМ
Новак обсудил с вице-президентом Турции сотрудничество в торговле и ТЭК
Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также в ТЭК,... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T14:29+0300
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2026-11-26T14:29+0300
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СТАМБУЛ, 26 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также в ТЭК, сообщили в аппарате Новака.
"В рамках рабочего визита в Турецкую Республику состоялась встреча Александра Новака с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также в отраслях ТЭК", - сообщили в пресс-службе.
Позже в четверг планируется встреча с министром энергетики Турции Альпарсланом Байрактаром.
Заседание межправительственной комиссии Россия-Турция запланировано на пятницу в Стамбуле одновременно с российско-турецким бизнес-форумом.
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россия, турция, стамбул, александр новак
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Стамбул, Александр Новак
СТАМБУЛ, 26 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также в ТЭК, сообщили в аппарате Новака.
"В рамках рабочего визита в Турецкую Республику состоялась встреча Александра Новака с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также в отраслях ТЭК", - сообщили в пресс-службе.
Позже в четверг планируется встреча с министром энергетики Турции Альпарсланом Байрактаром.
Заседание межправительственной комиссии Россия-Турция запланировано на пятницу в Стамбуле одновременно с российско-турецким бизнес-форумом.