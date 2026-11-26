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Новак обсудил с вице-президентом Турции сотрудничество в торговле и ТЭК

Новак обсудил с вице-президентом Турции сотрудничество в торговле и ТЭК - 26.11.2026, ПРАЙМ

Новак обсудил с вице-президентом Турции сотрудничество в торговле и ТЭК

Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также в ТЭК,... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T14:29+0300

2026-11-26T14:29+0300

2026-11-26T14:29+0300

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турция

стамбул

александр новак

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СТАМБУЛ, 26 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также в ТЭК, сообщили в аппарате Новака. "В рамках рабочего визита в Турецкую Республику состоялась встреча Александра Новака с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также в отраслях ТЭК", - сообщили в пресс-службе. Позже в четверг планируется встреча с министром энергетики Турции Альпарсланом Байрактаром. Заседание межправительственной комиссии Россия-Турция запланировано на пятницу в Стамбуле одновременно с российско-турецким бизнес-форумом.

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россия, турция, стамбул, александр новак