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Новак поучаствовал в открытии завода по выпуску сырья для химпрома в Турции
Новак поучаствовал в открытии завода по выпуску сырья для химпрома в Турции - 26.11.2026, ПРАЙМ
Новак поучаствовал в открытии завода по выпуску сырья для химпрома в Турции
Вице-премьер Александр Новак принял участие в открытии российско-турецкого завода по производству малеинового ангидрида, сырья для химической промышленности, в... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T17:40+0300
2026-11-26T17:40+0300
2026-11-26T17:47+0300
промышленность
турция
александр новак
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СТАМБУЛ, 26 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак принял участие в открытии российско-турецкого завода по производству малеинового ангидрида, сырья для химической промышленности, в рамках визита в Турцию, сообщил кабмин РФ. Отмечается, что новое предприятие стало первым в Турции производством малеинового ангидрида, потребность в котором ранее полностью обеспечивалась за счет импорта. "Открытие производства способствует укреплению российско-турецких связей в промышленной и технологической сферах, создает основу для новых совместных проектов в области глубокой переработки сырья и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью", - говорится в сообщении. Кроме того, завод рассчитан на производство 50 тысяч тонн малеинового ангидрида в год. Первую партию продукции получили в сентябре 2026 года. При этом на предприятии предусмотрено использование тепла, выделяемого в ходе производственного процесса, для выработки электроэнергии. Проектная мощность ее годовой выработки составляет 127,3 миллиона киловатт-часов. Малеиновый ангидрид - востребованное сырье для химической промышленности, которое используется при выпуске композитных материалов, лакокрасочных покрытий, строительной химии, упаковки, моющих средств, в пищевом производстве и машиностроении.
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промышленность, турция, александр новак
Промышленность, ТУРЦИЯ, Александр Новак
СТАМБУЛ, 26 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак принял участие в открытии российско-турецкого завода по производству малеинового ангидрида, сырья для химической промышленности, в рамках визита в Турцию, сообщил кабмин РФ.
Отмечается, что новое предприятие стало первым в Турции производством малеинового ангидрида, потребность в котором ранее полностью обеспечивалась за счет импорта.
"Открытие производства способствует укреплению российско-турецких связей в промышленной и технологической сферах, создает основу для новых совместных проектов в области глубокой переработки сырья и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью", - говорится в сообщении.
Кроме того, завод рассчитан на производство 50 тысяч тонн малеинового ангидрида в год. Первую партию продукции получили в сентябре 2026 года.
При этом на предприятии предусмотрено использование тепла, выделяемого в ходе производственного процесса, для выработки электроэнергии. Проектная мощность ее годовой выработки составляет 127,3 миллиона киловатт-часов.
Малеиновый ангидрид - востребованное сырье для химической промышленности, которое используется при выпуске композитных материалов, лакокрасочных покрытий, строительной химии, упаковки, моющих средств, в пищевом производстве и машиностроении.