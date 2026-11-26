https://1prime.ru/20261126/novak-875592992.html

Новак поучаствовал в открытии завода по выпуску сырья для химпрома в Турции

Новак поучаствовал в открытии завода по выпуску сырья для химпрома в Турции - 26.11.2026, ПРАЙМ

Новак поучаствовал в открытии завода по выпуску сырья для химпрома в Турции

Вице-премьер Александр Новак принял участие в открытии российско-турецкого завода по производству малеинового ангидрида, сырья для химической промышленности, в... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T17:40+0300

2026-11-26T17:40+0300

2026-11-26T17:47+0300

промышленность

турция

александр новак

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СТАМБУЛ, 26 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак принял участие в открытии российско-турецкого завода по производству малеинового ангидрида, сырья для химической промышленности, в рамках визита в Турцию, сообщил кабмин РФ. Отмечается, что новое предприятие стало первым в Турции производством малеинового ангидрида, потребность в котором ранее полностью обеспечивалась за счет импорта. "Открытие производства способствует укреплению российско-турецких связей в промышленной и технологической сферах, создает основу для новых совместных проектов в области глубокой переработки сырья и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью", - говорится в сообщении. Кроме того, завод рассчитан на производство 50 тысяч тонн малеинового ангидрида в год. Первую партию продукции получили в сентябре 2026 года. При этом на предприятии предусмотрено использование тепла, выделяемого в ходе производственного процесса, для выработки электроэнергии. Проектная мощность ее годовой выработки составляет 127,3 миллиона киловатт-часов. Малеиновый ангидрид - востребованное сырье для химической промышленности, которое используется при выпуске композитных материалов, лакокрасочных покрытий, строительной химии, упаковки, моющих средств, в пищевом производстве и машиностроении.

турция

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промышленность, турция, александр новак