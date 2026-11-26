https://1prime.ru/20261126/nvidia-875567718.html
Nvidia опустилась на третье место в списке крупнейших компаний мира
Nvidia опустилась на третье место в списке крупнейших компаний мира - 26.11.2026, ПРАЙМ
Nvidia опустилась на третье место в списке крупнейших компаний мира
Рыночная капитализация разработчика графических процессоров Nvidia снизилась в среду на 3,9%, в результате компания опустилась со второго на третье место среди... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T08:15+0300
2026-11-26T08:15+0300
2026-11-26T08:15+0300
бизнес
nvidia
apple
microsoft
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875567718.jpg?1795670140
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Рыночная капитализация разработчика графических процессоров Nvidia снизилась в среду на 3,9%, в результате компания опустилась со второго на третье место среди крупнейших компаний мира, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов среды акции Nvidia подешевели на 3,91%, до 149,3 доллара за акцию. Капитализация, таким образом, составила 3,61 триллиона долларов.
В результате разработчик опустился на третье место в списке крупнейших компаний мира. Днем ранее Nvidia была второй с показателем в 3,75 триллиона долларов.
Свое второе место по капитализации Nvidia возвратила себе днями ранее благодаря бурному восстановительному росту котировок после возвращения на свои посты основателя и руководителя компании Дженсена Хуанга.
Первое место по капитализации по-прежнему занимает Apple (5,17 триллиона долларов), второе место теперь принадлежит Microsoft (3,64 триллиона).
На четвертом месте находится Alphabet (3,34 триллиона долларов), на пятом - Amazon (2,64 триллиона).
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, nvidia, apple, microsoft
Бизнес, Nvidia, Apple, Microsoft
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Рыночная капитализация разработчика графических процессоров Nvidia снизилась в среду на 3,9%, в результате компания опустилась со второго на третье место среди крупнейших компаний мира, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов среды акции Nvidia подешевели на 3,91%, до 149,3 доллара за акцию. Капитализация, таким образом, составила 3,61 триллиона долларов.
В результате разработчик опустился на третье место в списке крупнейших компаний мира. Днем ранее Nvidia была второй с показателем в 3,75 триллиона долларов.
Свое второе место по капитализации Nvidia возвратила себе днями ранее благодаря бурному восстановительному росту котировок после возвращения на свои посты основателя и руководителя компании Дженсена Хуанга.
Первое место по капитализации по-прежнему занимает Apple (5,17 триллиона долларов), второе место теперь принадлежит Microsoft (3,64 триллиона).
На четвертом месте находится Alphabet (3,34 триллиона долларов), на пятом - Amazon (2,64 триллиона).