https://1prime.ru/20261126/nvidia-875567718.html

Nvidia опустилась на третье место в списке крупнейших компаний мира

Nvidia опустилась на третье место в списке крупнейших компаний мира - 26.11.2026, ПРАЙМ

Nvidia опустилась на третье место в списке крупнейших компаний мира

Рыночная капитализация разработчика графических процессоров Nvidia снизилась в среду на 3,9%, в результате компания опустилась со второго на третье место среди... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T08:15+0300

2026-11-26T08:15+0300

2026-11-26T08:15+0300

бизнес

nvidia

apple

microsoft

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Рыночная капитализация разработчика графических процессоров Nvidia снизилась в среду на 3,9%, в результате компания опустилась со второго на третье место среди крупнейших компаний мира, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов среды акции Nvidia подешевели на 3,91%, до 149,3 доллара за акцию. Капитализация, таким образом, составила 3,61 триллиона долларов. В результате разработчик опустился на третье место в списке крупнейших компаний мира. Днем ранее Nvidia была второй с показателем в 3,75 триллиона долларов. Свое второе место по капитализации Nvidia возвратила себе днями ранее благодаря бурному восстановительному росту котировок после возвращения на свои посты основателя и руководителя компании Дженсена Хуанга. Первое место по капитализации по-прежнему занимает Apple (5,17 триллиона долларов), второе место теперь принадлежит Microsoft (3,64 триллиона). На четвертом месте находится Alphabet (3,34 триллиона долларов), на пятом - Amazon (2,64 триллиона).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, nvidia, apple, microsoft