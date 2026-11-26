https://1prime.ru/20261126/nvidia-875568904.html
Nvidia прекратит поставки серверов в четыре страны Юго-Восточной Азии
Nvidia прекратит поставки серверов в четыре страны Юго-Восточной Азии - 26.11.2026, ПРАЙМ
Nvidia прекратит поставки серверов в четыре страны Юго-Восточной Азии
Американская Nvidia поручила своим производственным партнерам прекратить поставки серверов с ее микросхемами в четыре страны Юго-Восточной Азии из-за... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T08:52+0300
2026-11-26T08:52+0300
2026-11-26T08:52+0300
технологии
мировая экономика
сша
китай
малайзия
nvidia
financial times
dell
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875568904.jpg?1795672323
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Американская Nvidia поручила своим производственным партнерам прекратить поставки серверов с ее микросхемами в четыре страны Юго-Восточной Азии из-за ужесточения экспортных ограничений США, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Nvidia сказала своим партнерам-производителям прекратить поставки серверов в четыре страны Юго-Восточной Азии из-за ужесточения экспортного контроля США, направленного на предотвращение доступа Китая к вычислительным мощностям для искусственного интеллекта", - передает газета.
По данным издания, партнеры Nvidia, в том числе Dell и Supermicro, уведомили покупателей в Малайзии, Сингапуре, Таиланде и Индонезии о запрете на отгрузку заказанных серверов. Пока неясно, носит ли приостановка поставок временный характер.
Китайские технологические компании используют облачных провайдеров в этих странах для получения доступа к процессорам Nvidia в обход американских экспортных ограничений, уточняет Financial Times. Ранее министерство торговли США ввело новые правила, призванные пресечь эту практику.
Как отмечает газета, новые меры поставили под угрозу многомиллиардные инвестиции в строительство инфраструктуры для искусственного интеллекта в Юго-Восточной Азии. В частности, банки приостановили предоставление кредитов на сумму около 500 миллионов долларов для инвестпроекта сингапурского облачного провайдера Aolani, планировавшего предоставлять вычислительные мощности китайской Byte Dance.
Nvidia была основана в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
сша
китай
малайзия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мировая экономика, сша, китай, малайзия, nvidia, financial times, dell
Технологии, Мировая экономика, США, КИТАЙ, МАЛАЙЗИЯ, Nvidia, Financial Times, Dell
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Американская Nvidia поручила своим производственным партнерам прекратить поставки серверов с ее микросхемами в четыре страны Юго-Восточной Азии из-за ужесточения экспортных ограничений США, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Nvidia сказала своим партнерам-производителям прекратить поставки серверов в четыре страны Юго-Восточной Азии из-за ужесточения экспортного контроля США, направленного на предотвращение доступа Китая к вычислительным мощностям для искусственного интеллекта", - передает газета.
По данным издания, партнеры Nvidia, в том числе Dell и Supermicro, уведомили покупателей в Малайзии, Сингапуре, Таиланде и Индонезии о запрете на отгрузку заказанных серверов. Пока неясно, носит ли приостановка поставок временный характер.
Китайские технологические компании используют облачных провайдеров в этих странах для получения доступа к процессорам Nvidia в обход американских экспортных ограничений, уточняет Financial Times. Ранее министерство торговли США ввело новые правила, призванные пресечь эту практику.
Как отмечает газета, новые меры поставили под угрозу многомиллиардные инвестиции в строительство инфраструктуры для искусственного интеллекта в Юго-Восточной Азии. В частности, банки приостановили предоставление кредитов на сумму около 500 миллионов долларов для инвестпроекта сингапурского облачного провайдера Aolani, планировавшего предоставлять вычислительные мощности китайской Byte Dance.
Nvidia была основана в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.