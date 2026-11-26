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Nvidia прекратит поставки серверов в четыре страны Юго-Восточной Азии

Nvidia прекратит поставки серверов в четыре страны Юго-Восточной Азии - 26.11.2026, ПРАЙМ

Nvidia прекратит поставки серверов в четыре страны Юго-Восточной Азии

Американская Nvidia поручила своим производственным партнерам прекратить поставки серверов с ее микросхемами в четыре страны Юго-Восточной Азии из-за... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T08:52+0300

2026-11-26T08:52+0300

2026-11-26T08:52+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Американская Nvidia поручила своим производственным партнерам прекратить поставки серверов с ее микросхемами в четыре страны Юго-Восточной Азии из-за ужесточения экспортных ограничений США, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Nvidia сказала своим партнерам-производителям прекратить поставки серверов в четыре страны Юго-Восточной Азии из-за ужесточения экспортного контроля США, направленного на предотвращение доступа Китая к вычислительным мощностям для искусственного интеллекта", - передает газета. По данным издания, партнеры Nvidia, в том числе Dell и Supermicro, уведомили покупателей в Малайзии, Сингапуре, Таиланде и Индонезии о запрете на отгрузку заказанных серверов. Пока неясно, носит ли приостановка поставок временный характер. Китайские технологические компании используют облачных провайдеров в этих странах для получения доступа к процессорам Nvidia в обход американских экспортных ограничений, уточняет Financial Times. Ранее министерство торговли США ввело новые правила, призванные пресечь эту практику. Как отмечает газета, новые меры поставили под угрозу многомиллиардные инвестиции в строительство инфраструктуры для искусственного интеллекта в Юго-Восточной Азии. В частности, банки приостановили предоставление кредитов на сумму около 500 миллионов долларов для инвестпроекта сингапурского облачного провайдера Aolani, планировавшего предоставлять вычислительные мощности китайской Byte Dance. Nvidia была основана в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.

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технологии, мировая экономика, сша, китай, малайзия, nvidia, financial times, dell