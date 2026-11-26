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Объем перевозок по Севморпути планируется на уровне 110-150,6 млн тонн к 2035 г
Объем перевозок по Севморпути планируется на уровне 110-150,6 млн тонн к 2035 г - 26.11.2026, ПРАЙМ
Объем перевозок по Севморпути планируется на уровне 110-150,6 млн тонн к 2035 г
Объем перевозок по Северному морскому пути планируется на уровне 110-150,6 миллиона тонн к 2035 году, говорится в Стратегии развития Арктической зоны РФ. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T20:26+0300
2026-11-26T20:26+0300
2026-11-26T20:26+0300
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россия
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Объем перевозок по Северному морскому пути планируется на уровне 110-150,6 миллиона тонн к 2035 году, говорится в Стратегии развития Арктической зоны РФ.
Согласно документу, базовое значение на 2024 год составило 37,9 миллиона тонн.
Объем перевозок к 2030 году прогнозируется на уровне 70-109,1 миллиона тонн, к 2035 году - на уровне 110-150,6 миллиона.
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бизнес, россия
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Объем перевозок по Северному морскому пути планируется на уровне 110-150,6 миллиона тонн к 2035 году, говорится в Стратегии развития Арктической зоны РФ.
Согласно документу, базовое значение на 2024 год составило 37,9 миллиона тонн.
Объем перевозок к 2030 году прогнозируется на уровне 70-109,1 миллиона тонн, к 2035 году - на уровне 110-150,6 миллиона.