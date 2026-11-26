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Путин рассказал, что необходимо для технологического превосходства

Путин рассказал, что необходимо для технологического превосходства - 26.11.2026, ПРАЙМ

Путин рассказал, что необходимо для технологического превосходства

Обладание новейшим поколением искусственного интеллекта больше не гарантирует технологического превосходства, теперь нужно обеспечивать гармоничную работу людей | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T18:47+0300

2026-11-26T18:47+0300

2026-11-26T18:54+0300

технологии

общество

казахстан

москва

владимир путин

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Обладание новейшим поколением искусственного интеллекта больше не гарантирует технологического превосходства, теперь нужно обеспечивать гармоничную работу людей и автономных систем, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг принимает участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), которую ежегодно проводит "Сбер". Российский лидер напомнил, что 10 лет назад он говорил, что, если какая-либо страна добьется лидерства в создании ИИ, она будет властелином мира, однако ситуация кардинально изменилась за эти годы. "Само по себе обладание пусть даже новейшим поколением искусственного интеллекта уже не гарантирует ни технологическое превосходство, ни устойчивое долгосрочное развитие. Чтобы занимать лидирующие позиции, нужно не просто создавать передовые решения, надо максимально гармонично обеспечить совместную работу людей и автономных систем, перестроить под эту задачу управленческие, производственные процессы, экономику и социальную сферу", - отметил Путин. Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве. Участники обсудят практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, общество , казахстан, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев