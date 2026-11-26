https://1prime.ru/20261126/ogranichenija-875564574.html

В аэропорту Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 26.11.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Домодедово", сообщает Росавиация. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T03:17+0300

2026-11-26T03:17+0300

2026-11-26T03:17+0300

бизнес

россия

аэропорт домодедово

росавиация

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875564574.jpg?1795652227

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Домодедово", сообщает Росавиация. "Аэропорт "Домодедово", сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, аэропорт домодедово, росавиация