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Путину продемонстрировали обновленный "ГигаЧат" оператор для "Итогов года"

Путину продемонстрировали обновленный "ГигаЧат" оператор для "Итогов года" - 26.11.2026, ПРАЙМ

Путину продемонстрировали обновленный "ГигаЧат" оператор для "Итогов года"

Президенту РФ Владимиру Путину продемонстрировали обновленный "ГигаЧат" оператор, который будут использовать для обработки обращений граждан для программы... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T18:44+0300

2026-11-26T18:44+0300

2026-11-26T18:48+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президенту РФ Владимиру Путину продемонстрировали обновленный "ГигаЧат" оператор, который будут использовать для обработки обращений граждан для программы "Итоги года". В четверг глава российского государства вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым посещает выставку, посвященную вопросам внедрения технологий искусственного интеллекта в России и Казахстане в рамках XI конференции "Путешествие в мир ИИ" (AI Journey), которая проходит в Москве. Специалист Сбера в области внедрения голосовых технологий искусственного интеллекта рассказала главе государства о новых расширенных возможностях "ГигаЧата" и продемонстрировала пример общения с ИИ-оператором, совершив звонок. ИИ-оператор может задавать уточняющие вопросы и проверять корректность полученной информации. Затем он фиксирует суть проблемы и анкетные данные для передачи ответственным за решение. Длительность разговора увеличивается с 1 минуты до 30 минут, прием обращений становится доступным круглосуточно. Полнота и детализация собираемой информации, по оценке, вырастут в пять раз. Кроме того, президенту РФ рассказали о новинках физического искусственного интеллекта (Physical AI) - ИИ-системах, которые управляют роботизированными устройствами и автономным транспортом. Так, главе государства представили новую линейку роботов Сбера для продуктового ритейла, в том числе антропоморфного робота Грин 2.0. В конце 2025 года Сбер представил первого антропоморфного робота по имени Грин. По строению он похож на человека, умеет ходить и выполнять многие операции. Кроме того, Путину показали других роботов - курьера и "воркера" - он самостоятельно перемещается между стеллажами, находит нужные позиции и складывает их в корзину для онлайн-доставки. На мероприятии президента РФ сопровождают председатель правления Сбербанка Герман Греф, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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технологии, россия, общество , казахстан, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев, герман греф, сбербанк