https://1prime.ru/20261126/opros-875567338.html

Опрос показал, сколько россиян считают, что ИИ должен давать советы

Опрос показал, сколько россиян считают, что ИИ должен давать советы - 26.11.2026, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россиян считают, что ИИ должен давать советы

Порядка 80% жителей России считают, что искусственный интеллект (ИИ) должен давать советы пользователям, а не принимать за них решения, например, в медицине или | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T07:57+0300

2026-11-26T07:57+0300

2026-11-26T07:57+0300

технологии

финансы

сбербанк

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875567338.jpg?1795669050

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Порядка 80% жителей России считают, что искусственный интеллект (ИИ) должен давать советы пользователям, а не принимать за них решения, например, в медицине или финансах, а 13% готовы доверить нейросети только простые задачи, подсчитали для РИА Новости специалисты Сбербанка и Rambler&Co. "Восемь из десяти россиян (80%) убеждены, что в важных вопросах, например в медицине или финансах, искусственный интеллект должен помогать человеку, но не принимать решения за него", - говорится в опросе, проведенном в преддверии международной конференции AI Journey. "Еще 13% готовы доверить нейросетям интеллекту простые задачи, оставив решение сложных людям. Лишь 2% допускают самостоятельное принятие решений нейросетями при условии, что их надежность проверена", - добавляется там. Отмечается, что опрошенные неоднозначно относятся к влиянию искусственного интеллекта на повседневную жизнь. Так, 43% респондентов ожидают, что в ближайшие пять лет из-за нейросетей жить станет сложнее. При этом более четверти считают, что искусственный интеллект сделает удобнее отдельные повседневные дела, а еще 13% рассчитывают на более заметные положительные изменения. По подсчетам аналитиков, повысить доверие к нейросетям помогла бы прежде всего возможность в любой момент обратиться к живому специалисту - этот вариант выбрали более трети. Для четверти важно, чтобы нейросеть объясняла причины своих ответов, а 24% хотели бы видеть опубликованные результаты независимых проверок нейросетей. При этом наибольшую пользу от применения искусственного интеллекта пользователи видят в науке. Так, почти треть рассчитывают, что нейросети ускорят исследования и открытия. На втором месте медицина: 27% считают, что искусственный интеллект поможет быстрее и точнее ставить диагнозы. Далее следуют польза от применения технологий в развитии городов и транспорта, экологии, сохранении культурного наследия и образования. Отмечается, что большинство пользующихся искусственным интеллектом заинтересовано в повышении собственных навыков работы с нейросетью. Среди самых распространенных вариантов - бесплатные онлайн-курсы и видеоуроки, программы на работе или в учебном заведении, профильные конференции и занятия в библиотеках или МФЦ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, сбербанк