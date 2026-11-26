https://1prime.ru/20261126/opros-875597109.html

Более 90% российских дизайнеров создают коллекции на производствах в России

Более 90% российских дизайнеров создают коллекции на производствах в России - 26.11.2026, ПРАЙМ

Более 90% российских дизайнеров создают коллекции на производствах в России

Более 90% российских дизайнеров создают коллекции на отечественных производственных площадках, сообщает Life.ru, ссылаясь на исследование Московской недели моды | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T18:47+0300

2026-11-26T18:47+0300

2026-11-26T18:51+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Более 90% российских дизайнеров создают коллекции на отечественных производственных площадках, сообщает Life.ru, ссылаясь на исследование Московской недели моды и BRICS+ Fashion Summit. Уточняется, что исследование проводилось в формате онлайн-опроса, в нем приняли участие 99 российских дизайнеров. "Российские модельеры предпочитают создавать коллекции на отечественных производственных площадках: 91 процент опрошенных дизайнеров полностью сосредоточили серийный пошив одежды внутри страны", - пишет Life.ru, ссылаясь на исследование Московской недели моды и BRICS+ Fashion Summit. Сообщается также, что 3% участников опроса заказывают пошив коллекций исключительно на иностранных фабриках. Еще 6% дизайнеров, по данным издания, совмещают работу с российскими и зарубежными предприятиями. Кроме того, отечественные площадки лидируют и на этапе разработки коллекций: 94% респондентов создают дизайн изделий исключительно в России, 3% совмещают работу внутри страны и за ее пределами, а еще 2% полностью занимаются разработкой за границей, пишет издание. Отмечается также, что моделирование и выпуск экспериментальных образцов полностью сосредоточили в России 94% опрошенных дизайнеров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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