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Более 90% российских дизайнеров создают коллекции на производствах в России
Более 90% российских дизайнеров создают коллекции на производствах в России - 26.11.2026, ПРАЙМ
Более 90% российских дизайнеров создают коллекции на производствах в России
Более 90% российских дизайнеров создают коллекции на отечественных производственных площадках, сообщает Life.ru, ссылаясь на исследование Московской недели моды | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T18:47+0300
2026-11-26T18:47+0300
2026-11-26T18:51+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Более 90% российских дизайнеров создают коллекции на отечественных производственных площадках, сообщает Life.ru, ссылаясь на исследование Московской недели моды и BRICS+ Fashion Summit. Уточняется, что исследование проводилось в формате онлайн-опроса, в нем приняли участие 99 российских дизайнеров. "Российские модельеры предпочитают создавать коллекции на отечественных производственных площадках: 91 процент опрошенных дизайнеров полностью сосредоточили серийный пошив одежды внутри страны", - пишет Life.ru, ссылаясь на исследование Московской недели моды и BRICS+ Fashion Summit. Сообщается также, что 3% участников опроса заказывают пошив коллекций исключительно на иностранных фабриках. Еще 6% дизайнеров, по данным издания, совмещают работу с российскими и зарубежными предприятиями. Кроме того, отечественные площадки лидируют и на этапе разработки коллекций: 94% респондентов создают дизайн изделий исключительно в России, 3% совмещают работу внутри страны и за ее пределами, а еще 2% полностью занимаются разработкой за границей, пишет издание. Отмечается также, что моделирование и выпуск экспериментальных образцов полностью сосредоточили в России 94% опрошенных дизайнеров.
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бизнес, россия
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Более 90% российских дизайнеров создают коллекции на отечественных производственных площадках, сообщает Life.ru, ссылаясь на исследование Московской недели моды и BRICS+ Fashion Summit.
Уточняется, что исследование проводилось в формате онлайн-опроса, в нем приняли участие 99 российских дизайнеров.
"Российские модельеры предпочитают создавать коллекции на отечественных производственных площадках: 91 процент опрошенных дизайнеров полностью сосредоточили серийный пошив одежды внутри страны", - пишет Life.ru, ссылаясь на исследование Московской недели моды и BRICS+ Fashion Summit.
Сообщается также, что 3% участников опроса заказывают пошив коллекций исключительно на иностранных фабриках. Еще 6% дизайнеров, по данным издания, совмещают работу с российскими и зарубежными предприятиями.
Кроме того, отечественные площадки лидируют и на этапе разработки коллекций: 94% респондентов создают дизайн изделий исключительно в России, 3% совмещают работу внутри страны и за ее пределами, а еще 2% полностью занимаются разработкой за границей, пишет издание.
Отмечается также, что моделирование и выпуск экспериментальных образцов полностью сосредоточили в России 94% опрошенных дизайнеров.