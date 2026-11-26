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Опрос показал, сколько россияне считают хорошей зарплатой

Опрос показал, сколько россияне считают хорошей зарплатой - 26.11.2026, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россияне считают хорошей зарплатой

Большинство россиян считают, что хорошая зарплата с учетом их профессиональных навыков составляет 100–150 тысяч рублей, говорится в исследовании финансовой... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T23:06+0300

2026-11-26T23:06+0300

2026-11-26T23:06+0300

общество

россия

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Большинство россиян считают, что хорошая зарплата с учетом их профессиональных навыков составляет 100–150 тысяч рублей, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости. "Чаще всего участники опроса отмечали, что хорошая зарплата с учетом их профессиональных навыков составляет 100–150 тысяч рублей. Так считают 38%. Зарплата в пределах 100 тысяч рублей устроила бы 27,3%", - говорится в исследовании, в рамках которого было опрошено более 2,5 тысячи работающих россиян. В свою очередь 19,3% респондентов назвали оптимальной зарплату в 150–200 тысяч рублей, еще 10% – в 200–300 тысяч рублей. "Свыше 300 тысяч рублей хотели бы получать 5,4% опрошенных. Таким образом средняя сумма желаемого дохода на основе всех ответов составляет 148,2 тысячи рублей", - уточняется в материалах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия