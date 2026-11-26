Износ в ОСАГО оставили: почему выплат по-прежнему не хватает
"Известия": Совфед и комитет Госдумы не поддержали отказ от учета износа в ОСАГО
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Правовое управление Совета Федерации и комитет Госдумы по финансовому рынку дали отрицательные заключения на законопроект, предполагающий отказ от учета износа запчастей при расчете выплат по ОСАГО, пишут "Известия". Авторы поправок из законодательного собрания Карелии считают, что действующий порядок создает правовую неопределенность: страховщик оплачивает ремонт в размере, который не покрывает стоимость новых деталей, и потерпевший вынужден доплачивать из своего кармана или судиться с виновником ДТП.
Сейчас износ учитывается только при денежной форме возмещения, а при выдаче направления на ремонт стоимость деталей определяется без амортизации. При этом именно восстановительный ремонт по закону является приоритетной формой компенсации. В Совете Федерации напомнили о решении Конституционного суда, согласно которому страховщик возмещает вред не в полном объеме, а в пределах страховой суммы. Там также указали, что принятие поправок нарушит баланс интересов страховщиков и автомобилистов и приведет к пересмотру тарифов Банком России, а значит, к росту страховых премий для всех.
"Принятие предлагаемого законопроектом изменения приведет к пересмотру Банком России страховых тарифов и, как следствие, к росту страховых премий, что затронет интересы всех страхователей", — говорится в заключении профильного комитета Госдумы.
В Российском союзе автостраховщиков отметили, что учет износа при денежной форме возмещения прямо предусмотрен законом и признан не противоречащим Конституции: износ отражает действительную стоимость утраченного имущества. Полное возмещение обеспечивается требованием потерпевшего к причинителю вреда, которое удовлетворяется без учета износа. В союзе подчеркнули, что вопрос об отмене износа нельзя рассматривать изолированно от других изменений в системе ОСАГО. Доля ремонта по направлению страховщика держится на уровне около 6%, а недобросовестные автоюристы способствуют росту выплат, кратно превышающих лимит.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает предложения карельских депутатов разумными: по его мнению, позиция Совфеда и комитета Госдумы только усугубляет системный кризис в ОСАГО. Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков поддерживает отказ от учета амортизации и допускает подорожание полиса на 20–25%, если автовладельцы будут уверены в полном покрытии расходов на ремонт. Автоэксперт Игорь Моржаретто, напротив, напоминает, что норма закладывалась специально: ОСАГО создавалось как недорогой полис, не покрывающий все риски, в том числе из-за большого числа старых автомобилей.