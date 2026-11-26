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Адвокат объяснила, может ли отель требовать компенсацию за испорченные полотенца

Адвокат объяснила, может ли отель требовать компенсацию за испорченные полотенца - 26.11.2026, ПРАЙМ

Адвокат объяснила, может ли отель требовать компенсацию за испорченные полотенца

Отель не имеет права требовать полную компенсацию за испорченное постельное белье или полотенца в номере, рассказала управляющий партнер коллегии адвокатов... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T16:40+0300

2026-11-26T16:40+0300

2026-11-26T16:40+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Отель не имеет права требовать полную компенсацию за испорченное постельное белье или полотенца в номере, рассказала управляющий партнер коллегии адвокатов Вероника Полякова. "Даже если постельное белье или полотенце действительно безнадежно испорчены, отель не вправе требовать за них полную стоимость без учета износа", - пишет РИАМО со ссылкой на Полякову. По ее словам, с юридической точки зрения существует четкая грань между загрязнением и порчей имущества. "Стирка белья и полотенец уже заложена в стоимость проживания. Следы пота, уличной пыли, незначительные пятна от еды, напитков или повседневной косметики (тональный крем, тушь), которые легко отстирываются в промышленной прачечной, считаются нормальной эксплуатацией", - отметила эксперт. Она добавила, что если отель требует компенсацию за испорченное белье, то им предстоит подтвердить, что пятно появилось по вине конкретного постояльца, не выводится при профессиональной стирке, а дальнейшее использование вещи невозможно. "Не признавайте вину устно, требуйте письменную детализацию. Не соглашайтесь "из-за нехватки времени". Попросите отель предоставить расчет суммы к оплате, его обоснование и доказательства того, что пятно не выводится", - заключила Полякова.

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