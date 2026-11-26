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Долги душат бизнес: гиганту тепличного рынка России пригрозили банкротством

Долги душат бизнес: гиганту тепличного рынка России пригрозили банкротством - 26.11.2026, ПРАЙМ

Долги душат бизнес: гиганту тепличного рынка России пригрозили банкротством

Один из кредиторов карачаево-черкесского агрокомбината "Южный" намерен инициировать банкротство компании, пишет "Коммерсант". | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T13:08+0300

2026-11-26T13:08+0300

2026-11-26T13:08+0300

бизнес

россия

карачаево-черкесия

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МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Один из кредиторов карачаево-черкесского агрокомбината "Южный" намерен инициировать банкротство компании, пишет "Коммерсант".Как отмечает издание, соответствующее уведомление на "Федресурсе" разместило ООО "Юридическая сила", действующее в интересах предпринимателя Салавата Сагитова. Одновременно резко выросла исковая нагрузка на компанию: за январь–ноябрь 2026 года к ней подан 121 иск против 69 годом ранее, а совокупная сумма требований, по данным СПАРК, достигла 1,63 миллиарда рублей — в 3,4 раза больше, чем в 2025-м. При этом опрошенные изданием юристы отмечают, что сумма исков часто включает неустойки и не равна подтвержденному долгу.На этом фоне финансовые показатели агрокомбината выглядят благополучно: выручка в 2025 году выросла на 37,8%, до 6,24 миллиарда рублей, а чистая прибыль почти удвоилась, достигнув 598,3 миллиона рублей. Основной актив компании — тепличный комбинат площадью 132 гектара в Карачаево-Черкесии, где выращивают помидоры и огурцы. В апреле 2026 года в модернизацию площадки планировалось вложить 3,7 миллиарда рублей, а в 2023-м компания приобрела гостиницу "Юность" в Хамовниках примерно за 1,6–2 миллиарда рублей.По словам партнера Lidings Александра Попелюка, основанием для банкротства, вероятно, стало ранее вынесенное решение о взыскании 2,3 миллиона рублей."Для банкротства сельскохозяйственной организации требуется задолженность не менее трех миллионов рублей, но кредиторы могут объединить требования", — приводит "Коммерсант" слова юриста. Он не исключает, что уведомление может быть инструментом давления на должника.Арбитражный управляющий Даниил Наймушин считает рост числа исков одним из признаков финансовых проблем, а намерение Сагитова может подтолкнуть к аналогичным шагам других кредиторов.Проблемы компании связаны со стагнацией рынка тепличных овощей, добавляет "Коммерсант". По прогнозу Strategy Partners, их производство в этом году составит 1,65–1,7 миллиона тонн, оставшись на уровне прошлого года. Рост себестоимости опережает цены, а на бизнес давит высокая закредитованность. Ранее с трудностями столкнулся и другой крупный производитель — "ЭКО-культура".

карачаево-черкесия

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бизнес, россия, карачаево-черкесия