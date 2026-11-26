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FT: Париж и Берлин стремятся обезопасить бюджет ЕС от Ле Пен
FT: Париж и Берлин стремятся обезопасить бюджет ЕС от Ле Пен - 26.11.2026, ПРАЙМ
FT: Париж и Берлин стремятся обезопасить бюджет ЕС от Ле Пен
Париж и Берлин стремятся обезопасить следующий семилетний бюджет ЕС, включая будущее финансирование Украины, на случай прихода к власти во Франции лидера... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T12:06+0300
2026-11-26T12:06+0300
2026-11-26T12:06+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Париж и Берлин стремятся обезопасить следующий семилетний бюджет ЕС, включая будущее финансирование Украины, на случай прихода к власти во Франции лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников. Ранее сообщалось, что Ле Пен в случае победы на выборах обещала добиваться масштабного сокращения бюджета институтов ЕС в рамках плана по резкому уменьшению взносов Франции в общеевропейский бюджет. Она также отмечала, что Франция больше не может позволить себе оказывать финансовую помощь Украине. "Париж и Берлин стремятся обезопасить бюджет ЕС от Марин Ле Пен", - пишет издание. Как отмечает Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников, французское правительство запросило заложить дополнительные сельскохозяйственные субсидии в размере 35 миллиардов евро в бюджет ЕС, начиная с 2028 года. По их словам, это требование направлено на то, чтобы максимально увеличить выгоду для Франции и затруднить для Ле Пен пересмотр соглашения в случае ее победы на выборах. Германия, в свою очередь, настаивает на закреплении будущего финансирования Украины непосредственно в бюджетном законодательстве ЕС. Берлин хочет гарантировать, что любая дополнительная помощь для Киева не будет заблокирована Францией или другим государством-членом. "Цель этого требования - сделать поддержку Украины "защищенной от Ле Пен", - приводит издание слова одного из чиновников. Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года, проведение второго тура при необходимости назначено на 2 мая. В числе фаворитов - глава парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Ее главным соперником называют лидера крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, который имеет все шансы пройти во второй тур.
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ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
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мировая экономика, франция, украина, берлин, марин ле пен, ес, financial times
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Берлин, Марин Ле Пен, ЕС, Financial Times
FT: Париж и Берлин стремятся обезопасить бюджет ЕС от Ле Пен
FT: Париж и Берлин стремятся обезопасить бюджет ЕС от Ле Пен