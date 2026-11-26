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Парламент Молдавии одобрил в первом чтении проект бюджета на 2027 год

Парламент Молдавии одобрил в первом чтении проект бюджета на 2027 год - 26.11.2026, ПРАЙМ

Парламент Молдавии одобрил в первом чтении проект бюджета на 2027 год

Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил в первом чтении проект государственного бюджета на 2027 год с дефицитом, который превысил миллиард евро, что... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T23:06+0300

2026-11-26T23:06+0300

2026-11-26T23:06+0300

молдавия

нацбанк

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КИШИНЕВ, 26 ноя - ПРАЙМ. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил в первом чтении проект государственного бюджета на 2027 год с дефицитом, который превысил миллиард евро, что эквивалентно 4,7% ВВП, сообщила пресс-служба законодательного органа. "Проект закона о государственном бюджете на 2027 год был принят парламентом в первом чтении. Доходы государственного бюджета достигнут 92,32 миллиарда леев (5 миллиардов долларов - ред,), бюджетные расходы оцениваются в 112,25 миллиарда леев (6,1 миллиарда долларов - ред.), прогнозируемый дефицит бюджета на 2027 год составляет 19,93 миллиарда леев (1,1 миллиарда долларов - ред.), что эквивалентно 4,7% ВВП", - сообщается на сайте парламента. Власти рассчитывают, что дефицит будет покрыт в основном за счет внешних источников, а также внутренних, в том числе путем выпуска государственных ценных бумаг на внутреннем рынке. При этом на поддержание общественного порядка и обеспечение национальной безопасности власти потратят порядка 8,4% от общих расходов бюджета, что на 6 процентных пунктов больше, чем в этом году. На национальную оборону власти планируют потратить 2% от общих расходов госбюджета. Законопроект подвергся жесткой критике со стороны оппозиции. Председатель оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман назвала его "бюджетом обнищания населения". Депутат от партии социалистов Петр Бурдужа отметил, что бюджет, сформированный за счет повышения налогов и сборов, загоняющий страну в долговую ловушку и увеличивающий расходы на банковские проценты нельзя назвать успешным проектом. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.

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молдавия, нацбанк