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Пекин призвал ЕС продолжить снятие санкций с других китайских предприятий

Пекин призвал ЕС продолжить снятие санкций с других китайских предприятий - 26.11.2026, ПРАЙМ

Пекин призвал ЕС продолжить снятие санкций с других китайских предприятий

Пекин приветствует решение ЕС исключить китайскую компанию Yusha Group из санкционного списка, связанного с экспортным контролем в отношении России, и призвал... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T08:27+0300

2026-11-26T08:27+0300

2026-11-26T08:27+0300

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ПЕКИН, 26 ноя - ПРАЙМ. Пекин приветствует решение ЕС исключить китайскую компанию Yusha Group из санкционного списка, связанного с экспортным контролем в отношении России, и призвал Брюссель продолжить снятие ограничений с других китайских предприятий, заявили в министерстве коммерции КНР. Как отмечается в сообщении, 26 ноября ЕС объявил об исключении китайской компании Yusha Group из санкционного списка ЕС, связанного с экспортным контролем в отношении России. "Китайская сторона приветствует отмену Евросоюзом санкционных мер в отношении соответствующей китайской компании", - говорится в заявлении китайского ведомства. В министерстве отметили, что соответствующий шаг поспособствует созданию благоприятных условий для нормального сотрудничества между компаниями Китая и ЕС. "Надеемся, что ЕС продолжит исключать из санкционных списков и другие китайские компании", - подчеркнули в ведомстве. Ранее старший научный сотрудник Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества Чжоу Ми заявил, что Китай будет решительно отвечать на включение ЕС китайских компаний в антироссийские санкции.

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россия, мировая экономика, китай, пекин, брюссель, ес