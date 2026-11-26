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Пекин призвал ЕС продолжить снятие санкций с других китайских предприятий
Пекин призвал ЕС продолжить снятие санкций с других китайских предприятий - 26.11.2026, ПРАЙМ
Пекин призвал ЕС продолжить снятие санкций с других китайских предприятий
Пекин приветствует решение ЕС исключить китайскую компанию Yusha Group из санкционного списка, связанного с экспортным контролем в отношении России, и призвал... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T08:27+0300
2026-11-26T08:27+0300
2026-11-26T08:27+0300
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ПЕКИН, 26 ноя - ПРАЙМ. Пекин приветствует решение ЕС исключить китайскую компанию Yusha Group из санкционного списка, связанного с экспортным контролем в отношении России, и призвал Брюссель продолжить снятие ограничений с других китайских предприятий, заявили в министерстве коммерции КНР.
Как отмечается в сообщении, 26 ноября ЕС объявил об исключении китайской компании Yusha Group из санкционного списка ЕС, связанного с экспортным контролем в отношении России.
"Китайская сторона приветствует отмену Евросоюзом санкционных мер в отношении соответствующей китайской компании", - говорится в заявлении китайского ведомства.
В министерстве отметили, что соответствующий шаг поспособствует созданию благоприятных условий для нормального сотрудничества между компаниями Китая и ЕС.
"Надеемся, что ЕС продолжит исключать из санкционных списков и другие китайские компании", - подчеркнули в ведомстве.
Ранее старший научный сотрудник Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества Чжоу Ми заявил, что Китай будет решительно отвечать на включение ЕС китайских компаний в антироссийские санкции.
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россия, мировая экономика, китай, пекин, брюссель, ес
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, Пекин, Брюссель, ЕС
ПЕКИН, 26 ноя - ПРАЙМ. Пекин приветствует решение ЕС исключить китайскую компанию Yusha Group из санкционного списка, связанного с экспортным контролем в отношении России, и призвал Брюссель продолжить снятие ограничений с других китайских предприятий, заявили в министерстве коммерции КНР.
Как отмечается в сообщении, 26 ноября ЕС объявил об исключении китайской компании Yusha Group из санкционного списка ЕС, связанного с экспортным контролем в отношении России.
"Китайская сторона приветствует отмену Евросоюзом санкционных мер в отношении соответствующей китайской компании", - говорится в заявлении китайского ведомства.
В министерстве отметили, что соответствующий шаг поспособствует созданию благоприятных условий для нормального сотрудничества между компаниями Китая и ЕС.
"Надеемся, что ЕС продолжит исключать из санкционных списков и другие китайские компании", - подчеркнули в ведомстве.
Ранее старший научный сотрудник Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества Чжоу Ми заявил, что Китай будет решительно отвечать на включение ЕС китайских компаний в антироссийские санкции.