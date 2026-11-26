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Неработающие пенсионеры получат увеличенные выплаты с 2027 года
Неработающие пенсионеры получат увеличенные выплаты с 2027 года - 26.11.2026, ПРАЙМ
Неработающие пенсионеры получат увеличенные выплаты с 2027 года
Неработающие пенсионеры с доходом ниже регионального прожиточного минимума, достигшие 80 лет, а также инвалиды I группы и граждане, содержащие нетрудоспособных... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T09:43+0300
2026-11-26T09:43+0300
2026-11-26T09:43+0300
свердловская область
совет федерации
социальный фонд
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Неработающие пенсионеры с доходом ниже регионального прожиточного минимума, достигшие 80 лет, а также инвалиды I группы и граждане, содержащие нетрудоспособных иждивенцев, получат увеличенные выплаты с 1 января 2027 года, рассказал член комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Волошин.
"Вырастет социальная доплата до прожиточного минимума - она положена тем, чей доход ниже этой суммы в регионе, при условии, что человек уже не работает. На 2027 год минимум в Свердловской области составит 17 222 рубля, в Московской - 18 301 рубль. При подсчете учитывают пенсию, срочную выплату, ЕДВ и региональные меры поддержки, а разницу до минимума добавляют в виде доплаты", - сказал Волошин "Ленте.ру".
По словам сенатора, федеральную доплату пересчитают автоматически, в большинстве регионов так же поступят и с региональной.
Волошин отметил, что пенсионеры, достигшие 80 лет, получат прибавку к фиксированной выплате в размере 9 584,69 рубля и надбавку на уход в размере 1 413,86 рубля. В итоге их ежемесячная выплата составит 20 583,24 рубля, подчеркнул сенатор. Он добавил, что такое же увеличение предусмотрено для людей с инвалидностью I группы.
Волошин также сообщил, что за каждого нетрудоспособного иждивенца (до трех человек) можно получать по 3 194,90 рубля, максимум 9 584,69 рубля. При рождении ребенка 1 января перерасчет проведут автоматически, а в остальных случаях потребуется обратиться с заявлением в Социальный фонд, подчеркнул сенатор.
Кроме того, с 2027 года сельскую надбавку будут пересчитывать без заявления: 25 процентов фиксированной выплаты (2 396,17 рубля для пенсии по старости и инвалидности I-II группы, 1 198,09 рубля - для III группы) положены тем, у кого 30 лет сельхозстажа, кто живет в сельской местности и не работает, добавил сенатор.
Россиянам, уволившимся в декабре 2026 года, с января восстановят полный размер пенсии с учетом всех пропущенных индексаций за 2016-2024 годы - перерасчет проведут автоматически, а сумма прибавки будет индивидуальной, заключил Волошин.
свердловская область
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свердловская область, совет федерации, социальный фонд
Свердловская область, Совет Федерации, Социальный фонд
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Неработающие пенсионеры с доходом ниже регионального прожиточного минимума, достигшие 80 лет, а также инвалиды I группы и граждане, содержащие нетрудоспособных иждивенцев, получат увеличенные выплаты с 1 января 2027 года, рассказал член комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Волошин.
"Вырастет социальная доплата до прожиточного минимума - она положена тем, чей доход ниже этой суммы в регионе, при условии, что человек уже не работает. На 2027 год минимум в Свердловской области составит 17 222 рубля, в Московской - 18 301 рубль. При подсчете учитывают пенсию, срочную выплату, ЕДВ и региональные меры поддержки, а разницу до минимума добавляют в виде доплаты", - сказал Волошин "Ленте.ру".
По словам сенатора, федеральную доплату пересчитают автоматически, в большинстве регионов так же поступят и с региональной.
Волошин отметил, что пенсионеры, достигшие 80 лет, получат прибавку к фиксированной выплате в размере 9 584,69 рубля и надбавку на уход в размере 1 413,86 рубля. В итоге их ежемесячная выплата составит 20 583,24 рубля, подчеркнул сенатор. Он добавил, что такое же увеличение предусмотрено для людей с инвалидностью I группы.
Волошин также сообщил, что за каждого нетрудоспособного иждивенца (до трех человек) можно получать по 3 194,90 рубля, максимум 9 584,69 рубля. При рождении ребенка 1 января перерасчет проведут автоматически, а в остальных случаях потребуется обратиться с заявлением в Социальный фонд, подчеркнул сенатор.
Кроме того, с 2027 года сельскую надбавку будут пересчитывать без заявления: 25 процентов фиксированной выплаты (2 396,17 рубля для пенсии по старости и инвалидности I-II группы, 1 198,09 рубля - для III группы) положены тем, у кого 30 лет сельхозстажа, кто живет в сельской местности и не работает, добавил сенатор.
Россиянам, уволившимся в декабре 2026 года, с января восстановят полный размер пенсии с учетом всех пропущенных индексаций за 2016-2024 годы - перерасчет проведут автоматически, а сумма прибавки будет индивидуальной, заключил Волошин.