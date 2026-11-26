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В аэропортах Пензы и Саратова сняли временные ограничения
В аэропортах Пензы и Саратова сняли временные ограничения - 26.11.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Пензы и Саратова сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Пензы и Саратова, сообщает Росавиация. | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T04:38+0300
2026-11-26T04:38+0300
2026-11-26T04:38+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Пензы и Саратова, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Пензы, Саратова ("Гагарин"). Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
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бизнес, россия, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Росавиация
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Пензы и Саратова, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Пензы, Саратова ("Гагарин"). Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.