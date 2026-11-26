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Железнодорожные пассажирские перевозки между Россией и КНДР выросли в два раза

Железнодорожные пассажирские перевозки между Россией и КНДР выросли в два раза - 26.11.2026, ПРАЙМ

Железнодорожные пассажирские перевозки между Россией и КНДР выросли в два раза

Железнодорожные пассажирские перевозки между Россией и КНДР в 2026 году выросли в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщили в пресс-службе Минприроды, чей | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T18:54+0300

2026-11-26T18:54+0300

2026-11-26T18:54+0300

бизнес

россия

кндр

александр козлов

минприроды

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Железнодорожные пассажирские перевозки между Россией и КНДР в 2026 году выросли в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщили в пресс-службе Минприроды, чей глава Александр Козлов является сопредседателем двусторонней межправкомиссии. Сообщение посвящено 13-му заседанию межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР. Со стороны КНДР сопредседателем межправкомиссии является министр внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо. "С экономической точки зрения заканчиваем 2026 год позитивно: рост товарооборота почти на треть по сравнению с прошлым годом… Растут железнодорожные пассажирские перевозки: рост в 2 раза по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.

кндр

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бизнес, россия, кндр, александр козлов, минприроды