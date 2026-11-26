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Компании в Арктике должны перейти на российское ПО к 2030 году

Компании в Арктике должны перейти на российское ПО к 2030 году - 26.11.2026, ПРАЙМ

Компании в Арктике должны перейти на российское ПО к 2030 году

Российские компании в ключевых отраслях экономики Арктической зоны должны к 2030 году перейти на использование базового и прикладного российского программного... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T20:53+0300

2026-11-26T20:53+0300

2026-11-26T20:53+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Российские компании в ключевых отраслях экономики Арктической зоны должны к 2030 году перейти на использование базового и прикладного российского программного обеспечения в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы, говорится стратегия развития Арктической зоны РФ до 2035 года. "Переход к 2030 году российских организаций, осуществляющих деятельность в ключевых отраслях экономики и расположенных на территории Арктической зоны, на использование базового и прикладного российского программного обеспечения в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы", - говорится в документе. Кроме того, планируется увеличить долю предоставления массовых соцуслуг в электронной форме. Также одной из задач развитие региона является создание гибридной сети связи. Как ожидается, она покроет Арктическую зону и акваторию Трансарктического транспортного коридора.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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