https://1prime.ru/20261126/podmoskove--875575263.html

Прожиточный минимум в Подмосковье вырастет на 4,9%

Прожиточный минимум в Подмосковье вырастет на 4,9% - 26.11.2026, ПРАЙМ

Прожиточный минимум в Подмосковье вырастет на 4,9%

Прожиточный минимум в Подмосковье на душу населения составит 21 280 рублей с 1 января 2027 года, данный показатель вырастет на 4,9% по сравнению с 2026 годом,... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T11:53+0300

2026-11-26T11:53+0300

2026-11-26T11:53+0300

общество

московская область

https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/1a/875575181_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_df0813f6b895188c398c1165a023f28f.jpg

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Прожиточный минимум в Подмосковье на душу населения составит 21 280 рублей с 1 января 2027 года, данный показатель вырастет на 4,9% по сравнению с 2026 годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства социального развития Московской области. "С 1 января 2027 года прожиточный минимум в Московской области на душу населения составит 21 280 рублей. Такую величину утвердило Правительство региона… Данный показатель вырастет на 4,9% по сравнению с текущим годом (20 286 рублей в 2026 году)", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что по основным социально-демографическим группам установлены следующие размеры: для трудоспособного населения - 23 195 рублей, для пенсионеров - 18 301 рубль, для детей - 20 642 рубля. Для всего региона применяется единый областной норматив, дифференциация по муниципальным образованиям не предусмотрена. "В нашем регионе более 3 миллионов жителей являются получателями мер соцподдержки. Утверждение прожиточного минимума на 2027 год - это фундамент всей системы социальной поддержки Подмосковья. Установленные размеры позволят нам не только сохранить существующие обязательства, но и обеспечить адресность помощи", - подчеркнул министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, чьи слова приводит пресс-служба. В пресс-службе отметили, что эти цифры служат расчетной базой для системы социального обеспечения региона. На основе данных величин будут определяться размеры единого пособия, оцениваться нуждаемость семей и рассчитываться социальные доплаты к пенсиям. "Постановление вступает в силу с 1 января 2027 года. Для расчетов за ноябрь и декабрь 2026 года будут применяться прежние значения прожиточного минимума", - заключили в пресс-службе.

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , московская область