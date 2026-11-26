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Почти половина россиян отказывается от выгодных банковских предложений

Почти половина россиян отказывается от выгодных банковских предложений - 26.11.2026, ПРАЙМ

Почти половина россиян отказывается от выгодных банковских предложений

Почти половина россиян (46%) отказывается от выгодных банковских предложений из-за страха столкнуться с мошенниками, говорится в исследовании "Выберу.ру",... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T08:27+0300

2026-11-26T08:27+0300

2026-11-26T08:27+0300

бизнес

финансы

россия

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Почти половина россиян (46%) отказывается от выгодных банковских предложений из-за страха столкнуться с мошенниками, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Около 46% опрошенных рассказали, что отказывались от выгодных банковских предложений из-за опасений столкнуться с мошенниками", - выяснили аналитики, опросив 3 тысячи человек. При этом почти каждый второй из них делал это один раз за последний год, каждый третий упустил три-четыре предложения, а каждый пятый отказывался от подобных возможностей пять раз и более. В ходе исследования также выяснилось, что каждый третий опасается переходить по ссылкам в сообщениях о начислении кешбэка, а каждый четвертый настороженно относится к звонкам сотрудников банка с предложением изменить условия обслуживания или подключить дополнительную услугу. Кроме того, для 19% потенциально небезопасным кажется получение бонусов, требующих подтверждения личных данных, а 16% не доверяют сообщениям о необходимости перевыпустить карту. Еще 9% опасаются использования QR-кодов для проведения оплаты. Отмечается, что россияне стали гораздо осмотрительнее в общении с банками. Так, 38% при получении подозрительного уведомления сами заходят в мобильное приложение банка и проверяют, действительно ли там есть такая информация. А каждый четвертый звонит в банк по номеру, указанному на официальном сайте или банковской карте. Еще 18% проверяют адрес отправителя, номер телефона и ссылки, с которых поступило сообщение, а 11% ищут информацию об акции на официальном сайте кредитной организации. При этом 42% участников исследования признались, что даже после проверки не всегда чувствуют себя уверенно, если предложение предполагает передачу персональных данных или совершение финансовой операции.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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