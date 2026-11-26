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Почти половина россиян отказывается от выгодных банковских предложений
Почти половина россиян отказывается от выгодных банковских предложений - 26.11.2026, ПРАЙМ
Почти половина россиян отказывается от выгодных банковских предложений
Почти половина россиян (46%) отказывается от выгодных банковских предложений из-за страха столкнуться с мошенниками, говорится в исследовании "Выберу.ру",... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T08:27+0300
2026-11-26T08:27+0300
2026-11-26T08:27+0300
бизнес
финансы
россия
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Почти половина россиян (46%) отказывается от выгодных банковских предложений из-за страха столкнуться с мошенниками, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"Около 46% опрошенных рассказали, что отказывались от выгодных банковских предложений из-за опасений столкнуться с мошенниками", - выяснили аналитики, опросив 3 тысячи человек.
При этом почти каждый второй из них делал это один раз за последний год, каждый третий упустил три-четыре предложения, а каждый пятый отказывался от подобных возможностей пять раз и более.
В ходе исследования также выяснилось, что каждый третий опасается переходить по ссылкам в сообщениях о начислении кешбэка, а каждый четвертый настороженно относится к звонкам сотрудников банка с предложением изменить условия обслуживания или подключить дополнительную услугу.
Кроме того, для 19% потенциально небезопасным кажется получение бонусов, требующих подтверждения личных данных, а 16% не доверяют сообщениям о необходимости перевыпустить карту.
Еще 9% опасаются использования QR-кодов для проведения оплаты.
Отмечается, что россияне стали гораздо осмотрительнее в общении с банками. Так, 38% при получении подозрительного уведомления сами заходят в мобильное приложение банка и проверяют, действительно ли там есть такая информация. А каждый четвертый звонит в банк по номеру, указанному на официальном сайте или банковской карте.
Еще 18% проверяют адрес отправителя, номер телефона и ссылки, с которых поступило сообщение, а 11% ищут информацию об акции на официальном сайте кредитной организации.
При этом 42% участников исследования признались, что даже после проверки не всегда чувствуют себя уверенно, если предложение предполагает передачу персональных данных или совершение финансовой операции.
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бизнес, финансы, россия
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Почти половина россиян (46%) отказывается от выгодных банковских предложений из-за страха столкнуться с мошенниками, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"Около 46% опрошенных рассказали, что отказывались от выгодных банковских предложений из-за опасений столкнуться с мошенниками", - выяснили аналитики, опросив 3 тысячи человек.
При этом почти каждый второй из них делал это один раз за последний год, каждый третий упустил три-четыре предложения, а каждый пятый отказывался от подобных возможностей пять раз и более.
В ходе исследования также выяснилось, что каждый третий опасается переходить по ссылкам в сообщениях о начислении кешбэка, а каждый четвертый настороженно относится к звонкам сотрудников банка с предложением изменить условия обслуживания или подключить дополнительную услугу.
Кроме того, для 19% потенциально небезопасным кажется получение бонусов, требующих подтверждения личных данных, а 16% не доверяют сообщениям о необходимости перевыпустить карту.
Еще 9% опасаются использования QR-кодов для проведения оплаты.
Отмечается, что россияне стали гораздо осмотрительнее в общении с банками. Так, 38% при получении подозрительного уведомления сами заходят в мобильное приложение банка и проверяют, действительно ли там есть такая информация. А каждый четвертый звонит в банк по номеру, указанному на официальном сайте или банковской карте.
Еще 18% проверяют адрес отправителя, номер телефона и ссылки, с которых поступило сообщение, а 11% ищут информацию об акции на официальном сайте кредитной организации.
При этом 42% участников исследования признались, что даже после проверки не всегда чувствуют себя уверенно, если предложение предполагает передачу персональных данных или совершение финансовой операции.