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Власти Польши нашли новый источник финансирования КС на фоне кризиса

Власти Польши нашли новый источник финансирования КС на фоне кризиса - 26.11.2026, ПРАЙМ

Власти Польши нашли новый источник финансирования КС на фоне кризиса

Власти Польши нашли новый источник финансирования Конституционного суда на фоне кризиса в КС, следует из сообщения пресс-секретаря правительства республики... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T13:23+0300

2026-11-26T13:23+0300

2026-11-26T13:23+0300

финансы

банки

польша

дональд туск

конституционный суд

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ВАРШАВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Власти Польши нашли новый источник финансирования Конституционного суда на фоне кризиса в КС, следует из сообщения пресс-секретаря правительства республики Адама Шлапки. В середине ноября Национальный банк Польши (NBP) временно заморозил исполнение платежных поручений Конституционного суда (TK) из-за правового спора о полномочиях руководства судебного органа. Это произошло после того, как в NBP были поданы взаимоисключающие комплекты документов, подтверждающие полномочия на распоряжение средствами, хранящимися на счетах TK. "Премьер Дональд Туск отдал распоряжение, чтобы Банк народного хозяйства обеспечивал финансирование Конституционного суда, а средства на и цели выделит министр финансов", - написал Шлапка на платформе Х. Политический кризис вокруг Конституционного суда Польши, ряд членов которого были назначены при прежнем правительстве, обострился после того, как нынешние власти страны во главе с Туском попытались отстранить от исполнения обязанностей председателя суда Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартломея Соханьского. Министр юстиции и генпрокурор Польши Вальдемар Журек запросил снятие с них неприкосновенности, чтобы затем привлечь к уголовной ответственности за якобы препятствование правосудию. На сайте Конституционного суда 30 октября появилась информация о приостановке исполнения служебных обязанностей Свенчковским и Соханьским. По сообщениям СМИ, это решение приняла Анна Корвин-Петровская, которая принимает руководство судом. Вместе с тем на официальной странице Конституционного суда в соцсети X заявили о якобы незаконном захвате сайта учреждения, там подчеркивалось, что Свенчковский по-прежнему председатель суда, а у Корвин-Петровской таких полномочий нет.

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финансы, банки, польша, дональд туск, конституционный суд