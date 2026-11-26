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Единое пособие с начала года получили 42 тысячи многодетных родителей

Единое пособие с начала года получили 42 тысячи многодетных родителей - 26.11.2026, ПРАЙМ

Единое пособие с начала года получили 42 тысячи многодетных родителей

Единое пособие благодаря новым правилам получили 42 тысячи многодетных родителей в России с начала года, сообщила первый заместитель министра труда и социальной | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T15:05+0300

2026-11-26T15:05+0300

2026-11-26T15:05+0300

общество

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совет федерации

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Единое пособие благодаря новым правилам получили 42 тысячи многодетных родителей в России с начала года, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. Правило о сохранении единого пособия при превышении среднедушевого дохода не более чем на 10% регионального прожиточного минимума для семей с тремя и более детьми вступило в силу 22 мая. Пересмотр отказов коснулся решений, вынесенных с 1 января этого года. "С применением нового правила с начала года единое пособие было назначено 42 тысячи многодетных родителей в отношении более 104 тысяч детей", - сказала Баталина на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике. Она уточнила, что ежемесячно единое пособие получают 120 тысяч беременных и 8,7 миллиона детей, из которых 4,7 миллиона воспитываются в многодетных семьях.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, совет федерации