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Единое пособие с начала года получили 42 тысячи многодетных родителей
Единое пособие с начала года получили 42 тысячи многодетных родителей - 26.11.2026, ПРАЙМ
Единое пособие с начала года получили 42 тысячи многодетных родителей
Единое пособие благодаря новым правилам получили 42 тысячи многодетных родителей в России с начала года, сообщила первый заместитель министра труда и социальной | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T15:05+0300
2026-11-26T15:05+0300
2026-11-26T15:05+0300
общество
россия
совет федерации
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Единое пособие благодаря новым правилам получили 42 тысячи многодетных родителей в России с начала года, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.
Правило о сохранении единого пособия при превышении среднедушевого дохода не более чем на 10% регионального прожиточного минимума для семей с тремя и более детьми вступило в силу 22 мая. Пересмотр отказов коснулся решений, вынесенных с 1 января этого года.
"С применением нового правила с начала года единое пособие было назначено 42 тысячи многодетных родителей в отношении более 104 тысяч детей", - сказала Баталина на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
Она уточнила, что ежемесячно единое пособие получают 120 тысяч беременных и 8,7 миллиона детей, из которых 4,7 миллиона воспитываются в многодетных семьях.
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общество , россия, совет федерации
Общество , РОССИЯ, Совет Федерации
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Единое пособие благодаря новым правилам получили 42 тысячи многодетных родителей в России с начала года, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.
Правило о сохранении единого пособия при превышении среднедушевого дохода не более чем на 10% регионального прожиточного минимума для семей с тремя и более детьми вступило в силу 22 мая. Пересмотр отказов коснулся решений, вынесенных с 1 января этого года.
"С применением нового правила с начала года единое пособие было назначено 42 тысячи многодетных родителей в отношении более 104 тысяч детей", - сказала Баталина на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
Она уточнила, что ежемесячно единое пособие получают 120 тысяч беременных и 8,7 миллиона детей, из которых 4,7 миллиона воспитываются в многодетных семьях.