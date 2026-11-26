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Посол ОАЭ отметил укрепление партнерства с Россией в ключевых отраслях

Посол ОАЭ отметил укрепление партнерства с Россией в ключевых отраслях - 26.11.2026, ПРАЙМ

Посол ОАЭ отметил укрепление партнерства с Россией в ключевых отраслях

Партнерство между Объединенными Арабскими Эмиратами и Россией укрепляется в ключевых отраслях, расширяются рамки экономического и инвестиционного... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T12:21+0300

2026-11-26T12:21+0300

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МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Партнерство между Объединенными Арабскими Эмиратами и Россией укрепляется в ключевых отраслях, расширяются рамки экономического и инвестиционного взаимодействия, заявил чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в РФ Мохаммад Ахмад Аль-Джабер. "Наши торжества в этом году приобретают особое значение, поскольку совпадают с 55-летием установления дипломатических отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Российской Федерацией. Мы гордимся тем, какой путь был пройден и каких успехов удалось достичь на этом отрезке истории, увенчавшемся всеобъемлющим стратегическим партнерством, основанным на доверии, взаимном уважении и общности интересов", - заметил посол на торжественном мероприятии, проходящем на "ВТБ Арене" и посвященном празднованию 55-летия образования ОАЭ. "Развитие наших двусторонних отношений нашло отражение в весьма ощутимых результатах: объем ненефтяного товарооборота между нашими странами в 2025 году достиг 20,4 миллиарда долларов США, увеличившись на 77,7% по сравнению с предыдущим годом. Параллельно расширяются рамки экономического и инвестиционного взаимодействия, укрепляется партнерство в ключевых отраслях", - добавил он. По его словам, впечатляющий рост демонстрируют также туристические и гуманитарные связи: в 2025 году Эмираты приняли около 2,4 миллиона российских туристов, в то время как Россию посетили более 70 тысяч граждан ОАЭ. Он уточнил, что страны связывают свыше 350 авиарейсов в неделю, что служит наглядным подтверждением прочных контактов и сближения между дружественными народами. "Мы высоко ценим успехи в области культурного, образовательного и спортивного сотрудничества, а также совместные инициативы, сближающие наши общества. Среди них - преподавание арабского языка и знакомство с эмиратской культурой в России, студенческие обмены, а также культурные и спортивные мероприятия, ставшие подлинными мостами дружбы и взаимопонимания между нашими народами", - заключил посол ОАЭ в РФ.

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