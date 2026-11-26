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Правительство выделит средства на поддержку аграриев в новых регионах
Правительство выделит средства на поддержку аграриев в новых регионах - 26.11.2026, ПРАЙМ
Правительство выделит средства на поддержку аграриев в новых регионах
Правительство России направит дополнительно 3 миллиарда рублей на поддержку сельхозпроизводителей в новых регионах, сообщил премьер-министр России Михаил... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T16:21+0300
2026-11-26T16:21+0300
2026-11-26T16:21+0300
сельское хозяйство
россия
херсонская область
михаил мишустин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875590034.jpg?1795699307
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Правительство России направит дополнительно 3 миллиарда рублей на поддержку сельхозпроизводителей в новых регионах, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Сегодня дополнительно выделим для Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей почти 3 миллиарда рублей. Эти ресурсы позволят компенсировать часть затрат организациям, которые закупают зерно у местных аграриев", - сказал Мишустин, выступая на заседании правительства.
Он добавил, что благодаря поддержке сельхозпроизводители в новых российских субъектах получат необходимые оборотные средства. Они позволят им своевременно подготовиться к полевым работам следующего года, приобрести сырье, удобрение, топливо, подчеркнул глава правительства.
"От этого зависит стабильное обеспечение наших граждан качественными отечественными продуктами и продовольственная безопасность страны в целом", - заключил он.
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сельское хозяйство, россия, херсонская область, михаил мишустин
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Херсонская область, Михаил Мишустин
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Правительство России направит дополнительно 3 миллиарда рублей на поддержку сельхозпроизводителей в новых регионах, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Сегодня дополнительно выделим для Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей почти 3 миллиарда рублей. Эти ресурсы позволят компенсировать часть затрат организациям, которые закупают зерно у местных аграриев", - сказал Мишустин, выступая на заседании правительства.
Он добавил, что благодаря поддержке сельхозпроизводители в новых российских субъектах получат необходимые оборотные средства. Они позволят им своевременно подготовиться к полевым работам следующего года, приобрести сырье, удобрение, топливо, подчеркнул глава правительства.
"От этого зависит стабильное обеспечение наших граждан качественными отечественными продуктами и продовольственная безопасность страны в целом", - заключил он.