https://1prime.ru/20261126/pravitelstvo-875590034.html

Правительство выделит средства на поддержку аграриев в новых регионах

Правительство выделит средства на поддержку аграриев в новых регионах - 26.11.2026, ПРАЙМ

Правительство выделит средства на поддержку аграриев в новых регионах

Правительство России направит дополнительно 3 миллиарда рублей на поддержку сельхозпроизводителей в новых регионах, сообщил премьер-министр России Михаил... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T16:21+0300

2026-11-26T16:21+0300

2026-11-26T16:21+0300

сельское хозяйство

россия

херсонская область

михаил мишустин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875590034.jpg?1795699307

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Правительство России направит дополнительно 3 миллиарда рублей на поддержку сельхозпроизводителей в новых регионах, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Сегодня дополнительно выделим для Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей почти 3 миллиарда рублей. Эти ресурсы позволят компенсировать часть затрат организациям, которые закупают зерно у местных аграриев", - сказал Мишустин, выступая на заседании правительства. Он добавил, что благодаря поддержке сельхозпроизводители в новых российских субъектах получат необходимые оборотные средства. Они позволят им своевременно подготовиться к полевым работам следующего года, приобрести сырье, удобрение, топливо, подчеркнул глава правительства. "От этого зависит стабильное обеспечение наших граждан качественными отечественными продуктами и продовольственная безопасность страны в целом", - заключил он.

херсонская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, херсонская область, михаил мишустин