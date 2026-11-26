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Чистый приток средств физлиц на фондовый рынок за III квартал упал на треть
Чистый приток средств физлиц на фондовый рынок за III квартал упал на треть - 26.11.2026, ПРАЙМ
Чистый приток средств физлиц на фондовый рынок за III квартал упал на треть
Чистый приток средств физлиц - клиентов брокеров на фондовый рынок за третий квартал 2026 года упал на треть по сравнению со вторым кварталом, до 730 миллиардов | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T16:21+0300
2026-11-26T16:21+0300
2026-11-26T16:21+0300
финансы
рынок
банки
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Чистый приток средств физлиц - клиентов брокеров на фондовый рынок за третий квартал 2026 года упал на треть по сравнению со вторым кварталом, до 730 миллиардов рублей, следует из сообщения ЦБ РФ.
"По итогам июля – сентября 2026 года клиенты брокеров внесли на свои счета свыше 730 миллиардов рублей. Это на треть меньше, чем кварталом ранее. Однако стоимость активов в портфелях розничных инвесторов выросла с 13,6 до 14,1 триллиона рублей, где львиную долю занимают ценные бумаги", - сообщает регулятор.
Количество клиентов без учета небольших счетов почти не изменилось и составило 5,9 миллиона лиц. В третьем квартале сделки на фондовом рынке Московской биржи заключали в среднем 3 миллиона лиц ежемесячно, "СПБ Биржи" – 1,3 миллиона лиц (кварталом ранее – 3 миллиона и 1,4 миллиона соответственно).
Совокупные обороты в интересах клиентов – физических лиц на обеих биржевых площадках за третий квартал составили 14 триллионов рублей (рост на 13% в квартальном выражении, снижение на 3% в годовом), оценил регулятор.
Средний размер брокерского счета увеличился с 2,3 до 2,4 миллиона рублей. Показатель увеличился благодаря опережающему росту числа клиентов с размером вложений от 1 миллиона рублей по сравнению с массовым сегментом.
В частности, количество клиентов с размером счета от 10 тысяч до 1 миллиона рублей за квартал практически не изменилось, в то время как клиентов с размером счета от 1 миллиона до 100 миллионов рублей стало на 5% больше за квартал, отмечает Центробанк.
В сегменте состоятельных инвесторов (от 100 миллионов рублей) число клиентов выросло на 6%, до 15,7 тысячи, а объем их портфелей составил 6,3 триллиона рублей, также оценил регулятор.
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финансы, рынок, банки
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Чистый приток средств физлиц - клиентов брокеров на фондовый рынок за третий квартал 2026 года упал на треть по сравнению со вторым кварталом, до 730 миллиардов рублей, следует из сообщения ЦБ РФ.
"По итогам июля – сентября 2026 года клиенты брокеров внесли на свои счета свыше 730 миллиардов рублей. Это на треть меньше, чем кварталом ранее. Однако стоимость активов в портфелях розничных инвесторов выросла с 13,6 до 14,1 триллиона рублей, где львиную долю занимают ценные бумаги", - сообщает регулятор.
Количество клиентов без учета небольших счетов почти не изменилось и составило 5,9 миллиона лиц. В третьем квартале сделки на фондовом рынке Московской биржи заключали в среднем 3 миллиона лиц ежемесячно, "СПБ Биржи" – 1,3 миллиона лиц (кварталом ранее – 3 миллиона и 1,4 миллиона соответственно).
Совокупные обороты в интересах клиентов – физических лиц на обеих биржевых площадках за третий квартал составили 14 триллионов рублей (рост на 13% в квартальном выражении, снижение на 3% в годовом), оценил регулятор.
Средний размер брокерского счета увеличился с 2,3 до 2,4 миллиона рублей. Показатель увеличился благодаря опережающему росту числа клиентов с размером вложений от 1 миллиона рублей по сравнению с массовым сегментом.
В частности, количество клиентов с размером счета от 10 тысяч до 1 миллиона рублей за квартал практически не изменилось, в то время как клиентов с размером счета от 1 миллиона до 100 миллионов рублей стало на 5% больше за квартал, отмечает Центробанк.
В сегменте состоятельных инвесторов (от 100 миллионов рублей) число клиентов выросло на 6%, до 15,7 тысячи, а объем их портфелей составил 6,3 триллиона рублей, также оценил регулятор.