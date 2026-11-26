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В Турции назвали главные экономические проблемы

В Турции назвали главные экономические проблемы - 26.11.2026, ПРАЙМ

В Турции назвали главные экономические проблемы

Высокая инфляция, кризис инвестиционных фондов и фондового рынка, а также рост цен на продовольствие стали главными экономическими проблемами Турции,... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T14:16+0300

2026-11-26T14:16+0300

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АНКАРА, 26 ноя - ПРАЙМ. Высокая инфляция, кризис инвестиционных фондов и фондового рынка, а также рост цен на продовольствие стали главными экономическими проблемами Турции, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической компанией ASAL Araştırma. Опрос проводился с 8 по 15 ноября среди 2005 граждан Турции старше 18 лет в 28 провинциях страны методом телефонного интервью. Заявленная статистическая погрешность составляет 2,43 процентного пункта при доверительной вероятности 95%. "Какова, на ваш взгляд, наиболее серьезная проблема экономики Турции в целом? 30,1% участников ответили, что это высокая инфляция, кризис инвестиционных фондов и фондового рынка - 17,5%, рост цен на продовольствие - 12,2%", - говорится в результатах исследования, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно результатам опроса, высокую стоимость аренды и жилья главной экономической проблемой страны считают 5% респондентов, высокие тарифы на электроэнергию, воду, природный газ и расходы на содержание жилья - 4,8%. Безработицу и высокие процентные ставки назвали наиболее серьезной проблемой по 4,6% опрошенных, еще 4,2% указали на управление экономикой страны, 3% - на высокие цены на топливо. Лишь 1,7% участников исследования заявили об отсутствии проблем в турецкой экономике. Другие проблемы назвали 5,3% респондентов, еще 7% затруднились с ответом или не ответили на вопрос. Наиболее примечательным результатом исследования стало то, что кризис инвестиционных фондов и фондового рынка вышел на второе место среди экономических проблем страны, опередив рост цен на продовольствие, безработицу и высокую стоимость жилья. В сентябре основной фондовый индекс Стамбульской биржи BIST 100 потерял более 8%, что стало крупнейшим недельным падением с марта 2025 года вследствие проблем с инвестиционными фондами. По данным турецких властей, ранее было принято решение о ликвидации 131 фонда, принадлежащего семи управляющим компаниям. В этих фондах насчитывалось около 456 тысяч уникальных инвесторов, а совокупный объем активов приближался к 18 миллиардам долларов. Годовая инфляция в Турции по итогам октября незначительно ускорилась - до 29,77% с 29,73% месяцем ранее, сообщал Институт статистики страны (TÜİK). Центробанк Турции в начале ноября повысил прогноз инфляции на текущий год до 29,5% с 28%, и сразу до 21% с 15% - на следующий. При этом совсем недавно прогноз был также повышен на 2026 год с 26% до 28% и до 15% в 2027 году. Но в среднесрочной перспективе регулятор еще рассчитывает добиться ее стабилизации на целевом уровне в 5%.

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