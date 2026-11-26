https://1prime.ru/20261126/prodazhi-875564950.html
Продажи препаратов на основе семаглутида и тирзепатида выросли в 2,9 раза
Продажи препаратов на основе семаглутида и тирзепатида выросли в 2,9 раза - 26.11.2026, ПРАЙМ
Продажи препаратов на основе семаглутида и тирзепатида выросли в 2,9 раза
Продажи российских препаратов на основе семаглутида и тирзепатида, популярных при лечении диабета и снижении веса, за 10 месяцев текущего года выросли в 2,9... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T03:47+0300
2026-11-26T03:47+0300
2026-11-26T03:47+0300
бизнес
россия
црпт
оземпик
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Продажи российских препаратов на основе семаглутида и тирзепатида, популярных при лечении диабета и снижении веса, за 10 месяцев текущего года выросли в 2,9 раза в годовом выражении, рассказали РИА Новости аналитики Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак").
Анализ выполнен на основе данных государственной системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) о выбытиях препаратов на основе семаглутида и тирзепатида в 85 регионах РФ.
"Препараты на основе семаглутида и тирзепатида, действующих веществ, лежащих в основе популярных средств для лечения диабета и снижения веса, стали одним из самых быстрорастущих сегментов российского фармацевтического рынка. С января по октябрь 2026 года продажи препаратов на основе семаглутида и тирзепатида выросли в 2,9 раза в упаковках - с 4,6 миллиона до 13,6 миллиона штук - по сравнению с аналогичным периодом 2025 года", - сообщили в компании.
Там также отметили, что в денежном выражении рынок увеличился в 3,2 раза, с 26,1 до 84,2 миллиарда рублей.
По словам руководителя управления социально значимых товаров ЦРПТ Егора Жаворонкова, причина возросшего спроса на аналоги "Оземпика" связана не только с вниманием общества к контролю веса, но и с расширением предложения. Главным драйвером выступает выход на рынок препаратов на основе тирзепатида: в 2025 году они составляли 10% от объема продаж, а в 2026-м соотношение между семаглутидом и тирзепатидом достигло равных значений.
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бизнес, россия, црпт, оземпик
Бизнес, РОССИЯ, ЦРПТ, Оземпик
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Продажи российских препаратов на основе семаглутида и тирзепатида, популярных при лечении диабета и снижении веса, за 10 месяцев текущего года выросли в 2,9 раза в годовом выражении, рассказали РИА Новости аналитики Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак").
Анализ выполнен на основе данных государственной системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) о выбытиях препаратов на основе семаглутида и тирзепатида в 85 регионах РФ.
"Препараты на основе семаглутида и тирзепатида, действующих веществ, лежащих в основе популярных средств для лечения диабета и снижения веса, стали одним из самых быстрорастущих сегментов российского фармацевтического рынка. С января по октябрь 2026 года продажи препаратов на основе семаглутида и тирзепатида выросли в 2,9 раза в упаковках - с 4,6 миллиона до 13,6 миллиона штук - по сравнению с аналогичным периодом 2025 года", - сообщили в компании.
Там также отметили, что в денежном выражении рынок увеличился в 3,2 раза, с 26,1 до 84,2 миллиарда рублей.
По словам руководителя управления социально значимых товаров ЦРПТ Егора Жаворонкова, причина возросшего спроса на аналоги "Оземпика" связана не только с вниманием общества к контролю веса, но и с расширением предложения. Главным драйвером выступает выход на рынок препаратов на основе тирзепатида: в 2025 году они составляли 10% от объема продаж, а в 2026-м соотношение между семаглутидом и тирзепатидом достигло равных значений.