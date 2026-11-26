https://1prime.ru/20261126/prodazhi-875564950.html

Продажи препаратов на основе семаглутида и тирзепатида выросли в 2,9 раза

Продажи препаратов на основе семаглутида и тирзепатида выросли в 2,9 раза - 26.11.2026, ПРАЙМ

Продажи препаратов на основе семаглутида и тирзепатида выросли в 2,9 раза

Продажи российских препаратов на основе семаглутида и тирзепатида, популярных при лечении диабета и снижении веса, за 10 месяцев текущего года выросли в 2,9... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T03:47+0300

2026-11-26T03:47+0300

2026-11-26T03:47+0300

бизнес

россия

црпт

оземпик

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Продажи российских препаратов на основе семаглутида и тирзепатида, популярных при лечении диабета и снижении веса, за 10 месяцев текущего года выросли в 2,9 раза в годовом выражении, рассказали РИА Новости аналитики Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак"). Анализ выполнен на основе данных государственной системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) о выбытиях препаратов на основе семаглутида и тирзепатида в 85 регионах РФ. "Препараты на основе семаглутида и тирзепатида, действующих веществ, лежащих в основе популярных средств для лечения диабета и снижения веса, стали одним из самых быстрорастущих сегментов российского фармацевтического рынка. С января по октябрь 2026 года продажи препаратов на основе семаглутида и тирзепатида выросли в 2,9 раза в упаковках - с 4,6 миллиона до 13,6 миллиона штук - по сравнению с аналогичным периодом 2025 года", - сообщили в компании. Там также отметили, что в денежном выражении рынок увеличился в 3,2 раза, с 26,1 до 84,2 миллиарда рублей. По словам руководителя управления социально значимых товаров ЦРПТ Егора Жаворонкова, причина возросшего спроса на аналоги "Оземпика" связана не только с вниманием общества к контролю веса, но и с расширением предложения. Главным драйвером выступает выход на рынок препаратов на основе тирзепатида: в 2025 году они составляли 10% от объема продаж, а в 2026-м соотношение между семаглутидом и тирзепатидом достигло равных значений.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, црпт, оземпик