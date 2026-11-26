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Tenet Plus начал продажи кроссовера L6 по цене 3,3 миллиона рублей

Tenet Plus начал продажи кроссовера L6 по цене 3,3 миллиона рублей - 26.11.2026, ПРАЙМ

Tenet Plus начал продажи кроссовера L6 по цене 3,3 миллиона рублей

Российский автомобильный бренд Tenet Plus начал продажи полноприводного кроссовера Tenet Plus L6 по цене 3,3 миллиона рублей, сообщила пресс-служба марки. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T11:23+0300

2026-11-26T11:23+0300

2026-11-26T11:23+0300

бизнес

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volkswagen

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Российский автомобильный бренд Tenet Plus начал продажи полноприводного кроссовера Tenet Plus L6 по цене 3,3 миллиона рублей, сообщила пресс-служба марки. "Тenet Plus объявляет о старте продаж полноприводного среднеразмерного кроссовера Tenet Plus L6. На российском рынке новинка доступна в максимальной комплектации "Ультра" по цене 3 290 000 рублей", - говорится в сообщении. Полноприводная версия автомобиля получила турбированный двигатель 1.5T GDI мощностью 150 лошадиных сил, а также 7-ступенчатую роботизированную коробку передач. Производством Tenet Plus на бывшем заводе Volkswagen в Калуге занимается "АГР Холдинг" и китайская компания Defetoo.

калуга

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бизнес, россия, калуга, volkswagen