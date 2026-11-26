https://1prime.ru/20261126/professii-875568665.html
Названы самые популярные профессии для подработки среди подростков
Названы самые популярные профессии для подработки среди подростков - 26.11.2026, ПРАЙМ
Названы самые популярные профессии для подработки среди подростков
Вакансии по сборке и доставке заказов, а также позиции продавцов и кассиров стали самыми популярными среди подростков, рассматривающих подработку на зимние... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T08:42+0300
2026-11-26T08:42+0300
2026-11-26T08:42+0300
бизнес
общество
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Вакансии по сборке и доставке заказов, а также позиции продавцов и кассиров стали самыми популярными среди подростков, рассматривающих подработку на зимние каникулы, следует из исследования сервиса SuperJob, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Чаще всего родителями назывались профессии в сфере доставки (курьеры, сборщики заказов), ритейле (продавцы, кассиры, консультанты), общественном питании (официанты, работники кухни) и сфере развлечений (промоутеры, аниматоры)", - говорится в материале по результатам опроса, в котором приняли участие 1500 родителей школьников 14-17 лет из всех округов России.
Всего из опрошенных 9% родителей подростков рассказали о том, что их дети планируют подрабатывать на зимних каникулах.
Анализ базы активных резюме подростков 14-17 лет подтверждает ответы родителей. На первом месте по позициям для подработки находится сборщик заказов, на втором - кассир или продавец, на третьем - работник торгового зала.
В топ-10 самых популярных вакансий для подработки также вошли позиции курьера, оператора колл-центра, баристы или официанта, менеджера по продажам или работе с клиентами, промоутера, разнорабочего, а также сотрудника ПВЗ.
Юристы напоминают, что подростков можно официально трудоустроить с 16 лет, - тогда заявление несовершеннолетний составляет самостоятельно. С 14 лет подросток может устроиться на легкую работу без ущерба для учебы с письменного согласия одного из родителей.
Работникам до 18 лет положены сокращенный рабочий день и неделя, отпуск 31 календарный день и ежегодный медосмотр за счет работодателя.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Вакансии по сборке и доставке заказов, а также позиции продавцов и кассиров стали самыми популярными среди подростков, рассматривающих подработку на зимние каникулы, следует из исследования сервиса SuperJob, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Чаще всего родителями назывались профессии в сфере доставки (курьеры, сборщики заказов), ритейле (продавцы, кассиры, консультанты), общественном питании (официанты, работники кухни) и сфере развлечений (промоутеры, аниматоры)", - говорится в материале по результатам опроса, в котором приняли участие 1500 родителей школьников 14-17 лет из всех округов России.
Всего из опрошенных 9% родителей подростков рассказали о том, что их дети планируют подрабатывать на зимних каникулах.
Анализ базы активных резюме подростков 14-17 лет подтверждает ответы родителей. На первом месте по позициям для подработки находится сборщик заказов, на втором - кассир или продавец, на третьем - работник торгового зала.
В топ-10 самых популярных вакансий для подработки также вошли позиции курьера, оператора колл-центра, баристы или официанта, менеджера по продажам или работе с клиентами, промоутера, разнорабочего, а также сотрудника ПВЗ.
Юристы напоминают, что подростков можно официально трудоустроить с 16 лет, - тогда заявление несовершеннолетний составляет самостоятельно. С 14 лет подросток может устроиться на легкую работу без ущерба для учебы с письменного согласия одного из родителей.
Работникам до 18 лет положены сокращенный рабочий день и неделя, отпуск 31 календарный день и ежегодный медосмотр за счет работодателя.