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На российских стройплощадках остро ощущается нехватка прорабов, заявил девелопер

На российских стройплощадках остро ощущается нехватка прорабов, заявил девелопер - 26.11.2026, ПРАЙМ

На российских стройплощадках остро ощущается нехватка прорабов, заявил девелопер

Строительный рынок остро ощущает нехватку кадров среднего звена, например, прорабов, сообщил директор по строительству холдинга Setl Group Виталий Ершов в ходе... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T16:43+0300

2026-11-26T16:43+0300

2026-11-26T16:43+0300

бизнес

промышленность

недвижимость

setl group

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Строительный рынок остро ощущает нехватку кадров среднего звена, например, прорабов, сообщил директор по строительству холдинга Setl Group Виталий Ершов в ходе V Всероссийского строительного конгресса "Создание". "Нам некому профессионально управлять строительным производством, у нас нет прорабов и некому управлять людьми. Есть бригадиры, которые от жадности уронили производительность труда в несколько раз, при этом серьезно подняли расценки", - сказал он. По мнению Ершова, когда стройотрасль пойдет в рост, возникнут серьезные проблемы, если не поменять отношение к процессам управления, в том числе к подготовке кадров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, промышленность, недвижимость, setl group