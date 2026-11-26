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На российских стройплощадках остро ощущается нехватка прорабов, заявил девелопер
На российских стройплощадках остро ощущается нехватка прорабов, заявил девелопер - 26.11.2026, ПРАЙМ
На российских стройплощадках остро ощущается нехватка прорабов, заявил девелопер
Строительный рынок остро ощущает нехватку кадров среднего звена, например, прорабов, сообщил директор по строительству холдинга Setl Group Виталий Ершов в ходе... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T16:43+0300
2026-11-26T16:43+0300
2026-11-26T16:43+0300
бизнес
промышленность
недвижимость
setl group
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Строительный рынок остро ощущает нехватку кадров среднего звена, например, прорабов, сообщил директор по строительству холдинга Setl Group Виталий Ершов в ходе V Всероссийского строительного конгресса "Создание". "Нам некому профессионально управлять строительным производством, у нас нет прорабов и некому управлять людьми. Есть бригадиры, которые от жадности уронили производительность труда в несколько раз, при этом серьезно подняли расценки", - сказал он. По мнению Ершова, когда стройотрасль пойдет в рост, возникнут серьезные проблемы, если не поменять отношение к процессам управления, в том числе к подготовке кадров.
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бизнес, промышленность, недвижимость, setl group
Бизнес, Промышленность, Недвижимость, Setl Group
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Строительный рынок остро ощущает нехватку кадров среднего звена, например, прорабов, сообщил директор по строительству холдинга Setl Group Виталий Ершов в ходе V Всероссийского строительного конгресса "Создание".
"Нам некому профессионально управлять строительным производством, у нас нет прорабов и некому управлять людьми. Есть бригадиры, которые от жадности уронили производительность труда в несколько раз, при этом серьезно подняли расценки", - сказал он.
По мнению Ершова, когда стройотрасль пойдет в рост, возникнут серьезные проблемы, если не поменять отношение к процессам управления, в том числе к подготовке кадров.