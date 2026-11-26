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ПСБ планирует 27 ноября собрать заявки на облигации на 20 млрд рублей

ПСБ планирует 27 ноября собрать заявки на облигации на 20 млрд рублей - 26.11.2026, ПРАЙМ

ПСБ планирует 27 ноября собрать заявки на облигации на 20 млрд рублей

Банк ПСБ планирует в пятницу, 27 ноября, собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T11:45+0300

2026-11-26T11:45+0300

2026-11-26T11:45+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Банк ПСБ планирует в пятницу, 27 ноября, собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Банк предложит инвесторам двухлетние облигации серии 004P-10 с переменным купоном, который привязан к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России составляет не более 160 базисных пунктов. Выпуск предусматривает выплату ежемесячных купонов. Техническая часть размещения ожидается 1 декабря.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, россия, банк россии, псб