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ПСБ планирует 27 ноября собрать заявки на облигации на 20 млрд рублей
ПСБ планирует 27 ноября собрать заявки на облигации на 20 млрд рублей - 26.11.2026, ПРАЙМ
ПСБ планирует 27 ноября собрать заявки на облигации на 20 млрд рублей
Банк ПСБ планирует в пятницу, 27 ноября, собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T11:45+0300
2026-11-26T11:45+0300
2026-11-26T11:45+0300
рынок
финансы
россия
банк россии
псб
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Банк ПСБ планирует в пятницу, 27 ноября, собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Банк предложит инвесторам двухлетние облигации серии 004P-10 с переменным купоном, который привязан к значению ключевой ставки Банка России.
Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России составляет не более 160 базисных пунктов.
Выпуск предусматривает выплату ежемесячных купонов. Техническая часть размещения ожидается 1 декабря.
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рынок, финансы, россия, банк россии, псб
Рынок, Финансы, РОССИЯ, Банк России, ПСБ
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Банк ПСБ планирует в пятницу, 27 ноября, собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Банк предложит инвесторам двухлетние облигации серии 004P-10 с переменным купоном, который привязан к значению ключевой ставки Банка России.
Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России составляет не более 160 базисных пунктов.
Выпуск предусматривает выплату ежемесячных купонов. Техническая часть размещения ожидается 1 декабря.